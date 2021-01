L’aéroport d’Oujda-Angad enregistre une baisse de plus de 72% du trafic des passagers en 2020

Le nombre de passagers ayant transité via l'aéroport d’Oujda-Angad a enregistré durant les douze mois de l’année 2020 une baisse de plus de 72% par rapport à la même période de l’année 2019. Les statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA) montrent que cette infrastructure aéroportuaire a accueilli à fin décembre dernier, 192.103 passagers contre 702.004 durant les douze mois de 2019, soit une chute de 72,64%. Ce résultat place cet aéroport à la 8ème place à l’échelon national et à la deuxième place sur le plan régional derrière l’aéroport Nador-Al Aroui (7ème place avec 276.157 passagers en 2020).



Pour ce qui est des statistiques du seul mois de décembre dernier, la même source faitsavoir que le nombre de passagers enregistrés au niveau de l’aéroport d’Oujda s’est chiffré à 24.555 voyageurs contre 44.130 passagers durant le même mois de 2019, soit une régression de 44,36% et une part de 3,94%. Au niveau des Top 5 des routes aériennes internationales en décembre dernier, Oujda/Paris-Orly a occupé la 4ème place avec une part de 2,52 % et 12.704 voyageurs, derrière MohammedV/Paris-Orly (6,42% et 32.409 passagers), Marrakech/Paris-Orly (3,73% et 18.843 passagers) et Mohammed V/Paris-CDG (2,62% et 13.233 passagers).



Le trafic aérien enregistré au niveau des aéroports nationaux durant l’année 2020, a connu une baisse de l’ordre de 71,48% par rapport à la même période de l’année 2019, en accueillant 7.150.277 passagers contre 25.075.095 passagers enregistrés en 2019. Cette régression s'explique par les répercussions de la crise sanitaire liée au coronavirus et l'arrêt du trafic aérien pendant plusieurs mois.