L'aéroport Agadir Al Massira franchit à nouveau le cap de 2 millions de passagers

Après avoir atteint le seuil des 2 millions de passagers les derniers jours de l'année 2019, l’aéroport Agadir Al Massira a réussi à atteindre, samedi, ce cap pour la deuxième fois et ce, bien avant la fin de l’année 2023.



A cette occasion, l’Office national des aéroports (ONDA) a organisé en partenariat avec le Conseil régional du tourisme d’Agadir, une cérémonie grandiose à l’aéroport Agadir Al Massira pour accueillir le 2 millionième passager.



Il s’agit de Mme Reichert Elzbieta, une ressortissante polonaise en provenance de la ville allemande Düsseldorf à bord d’un vol de la compagnie "Wizz Air".



Lors de cette cérémonie agrémentée par des chants et danses de troupes folkloriques locales, cette heureuse passagère s’est vu offrir des cadeaux de la part de divers partenaires.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil régional du tourisme d’Agadir, Salah-Eddine Benhammane, a indiqué que la réalisation de ce chiffre qui intervient après la période délicate induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), est de nature à contribuer à la promotion du secteur touristique dans la région de Souss-Massa en général et d'Agadir en particulier.



Avec 1.867.653 passagers accueillis à fin octobre 2023, l’aéroport Agadir Al Massira a enregistré un trafic record, soit une forte hausse de l’ordre de 11% par rapport à la même période en 2019 et de l’ordre de 33% par rapport à 2022.



Cette performance est portée par la création de plusieurs nouvelles lignes aériennes reliant l’aéroport à plusieurs villes européennes dont des destinations inédites comme Riga en Lettonie.



La récupération de l'activité de l’aéroport d’Agadir à des niveaux équivalents à ceux d'avant Covid-19 indique qu'un nouveau record du trafic aérien se profile d'ici la fin de l'année, selon l'ONDA.



Pour répondre à cette dynamique de trafic aérien, l’ONDA projette l’extension et le réaménagement des installations terminales de l’aéroport Agadir Al Massira, permettant de porter la capacité d’accueil de l’aéroport à près de 5 millions de passagers par an.

Un concours architectural pour le choix de l’architecte, qui aura en charge la conception du projet, a été d'ores et déjà lancé par l’ONDA.