L'USMBA et la CGEM signent une convention de partenariat

L’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) et la Confédération générale des entreprises du Maroc de Fès-Taza ont signé récemment à Fès, une convention-cadre de coopération et de partenariat.

Signée par le président de l’USMBA, Redouane Mrabet, et le président de la CGEM de Fès-Taza, Mohamed Berrada Rkhami, la convention a pour objet de définir le cadre de coopération et de partenariat entre les deux parties, qui s’engagent à mobiliser leurs compétences et moyens pour dynamiser leurs relations.

En vertu de cet accord, la CGEM s’engage à établir une base de données sur les entreprises de la région, offrir des stages de qualité pour les étudiants lauréats de l’université, proposer des sujets de recherche aux entreprises et assurer le transfert technologique des projets subventionnés par l’Union européenne.

Quant à l’université de Fès, elle est appelée à accompagner les porteurs de projets, sensibiliser les entreprises de la région sur l’intérêt d’investir dans les ressources humaines pour les entreprises et accompagner ces dernières dans le processus de développement de leurs activités.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mrabet a indiqué que cette convention vise à redynamiser le partenariat entre la CGEM et l’USMBA au service de l’intérêt commun, notamment à travers le développement de la formation, la recherche scientifique et l’innovation.

Cette convention-cadre intervient pour renforcer les relations entre la CGEM/Fès-Taza et l’université de Fès, qui ne datent pas d’aujourd’hui, dresser un état des lieux des actions entreprises et examiner les projets à venir, a-t-il dit, qualifiant la Confédération de ‘’partenaire essentiel’’ de l’université, qui vit désormais au rythme de plusieurs réformes.

De son côté, le président de la CGEM-Fès/Taza a indiqué que cette initiative marque une consolidation des rapports déjà existants entre les deux institutions, liées depuis quelques années par une convention de partenariat, ajoutant que ce nouvel accord servira à redynamiser ce partenariat et à le rendre plus efficace.

L’objectif est de créer cette synergie qui est ‘’essentielle et importante’’ pour les opérateurs économiques de la place, sachant que plusieurs travaux de recherche réalisés par l’université ne sont plus mis à profit par l’entreprise, a-t-il dit, soulignant la nécessité de créer un environnement pour exploiter ces études et les mettre au service de

l’économie.