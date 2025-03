L’USFP sur tous les fronts pour servir au mieux les intérêts de la patrie

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, entame aujourd’hui une visite au Mexique sur invitation du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) pour participer aux célébrations du 96ᵉ anniversaire de la création de cette formation politique historique.



A première vue, cet événement pourrait sembler strictement politique et protocolaire, une rencontre entre partis partageant une tradition social-démocrate et des engagements communs. Pourtant, derrière les festivités et les accolades diplomatiques, cette visite revêt une signification autrement plus profonde : elle s’inscrit dans une dynamique de repositionnement stratégique du Maroc en Amérique, avec en ligne de mire un objectif clair et assumé : consolider le soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



Loin d’un simple échange amical entre formations politiques, ce déplacement du Premier secrétaire de l’USFP au Mexique marque donc une étape clé dans une bataille diplomatique de longue haleine. Car si le PRI, aujourd’hui en quête de renouveau sur la scène politique mexicaine, invite un dirigeant politique marocain de premier plan, ce n’est pas un hasard. Cette invitation illustre, au contraire, l’évolution stratégique de la diplomatie partisane marocaine et l’impact croissant de l’engagement de l’USFP dans le combat diplomatique que mène le Royaume.



Le parti de la Rose, historiquement ancré dans les luttes démocratiques et les relations internationales progressistes, s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique où la diplomatie partisane devient un levier essentiel du plaidoyer en faveur du Sahara marocain. En répondant à l’invitation du PRI, Driss Lachguar, accompagné de Machij El Karkri, membre du Bureau politique et responsable des relations extérieures avec l'Amérique du Sud et l'Afrique, poursuit une mission bien définie : renforcer les liens avec une formation politique influente qui, autrefois, avait soutenu la reconnaissance de la pseudo-«rasd», mais qui amorce aujourd’hui un tournant historique dans sa vision du dossier saharien.



Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un échange entamé en décembre 2024, lorsque l’USFP avait reçu une délégation du PRI à Rabat en marge du Conseil international de l’Internationale socialiste. En consolidant ces relations, l’USFP s’appuie sur des affinités idéologiques et des intérêts communs pour élargir le cercle des soutiens à la cause nationale.



L’évolution de la position du PRI est un développement de premier plan. Historiquement, ce parti a joué un rôle majeur dans la reconnaissance par le Mexique de la pseudo-«rasd» en 1979. Toutefois, dans un contexte international en mutation, le PRI semble réévaluer ses alliances. En février dernier, Alejandro Moreno, président du PRI, a exprimé la solidarité de son parti avec la lutte légitime du Maroc pour défendre sa souveraineté sur le Sahara. Ce repositionnement constitue une avancée diplomatique importante pour le Maroc. En effet, cette reconnaissance n’émane pas seulement d’un dirigeant politique isolé, mais bien du leader d’un parti influent qui aspire à jouer un rôle central dans la refonte des relations internationales du Mexique.



La récente visite de Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants marocaine, au Mexique a renforcé cette dynamique. Son discours devant le Congrès mexicain et le plaidoyer de la députée Marcela Guerra en faveur d’un partenariat renforcé entre les deux nations témoignent d’un rapprochement stratégique.



Le déplacement de Driss Lachguar à Mexico s’inscrit ainsi dans une stratégie globale du Maroc visant à consolider ses alliances en Amérique latine, une région où le narratif des pantins du Polisario a longtemps bénéficié d’un écho favorable. Pendant des décennies, la diplomatie algérienne a investi des ressources considérables pour promouvoir sa version du conflit, notamment auprès de gouvernements et de formations politiques latino-américains historiquement proches des mouvements séparatistes.



Aujourd’hui, les lignes bougent. L’approfondissement des relations maroco-mexicaines en témoigne. Grâce à une approche proactive, le Royaume renforce ses liens avec des acteurs influents qui reconnaissent désormais la pertinence de la proposition d’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution pragmatique et réaliste.



La position du PRI pourrait avoir un effet domino sur d’autres formations politiques de la région, en particulier celles partageant des affinités idéologiques avec l’USFP. La présence de Driss Lachguar aux célébrations du PRI ne se limite donc pas à un acte protocolaire : elle constitue un jalon essentiel dans le patient travail de repositionnement du dossier marocain sur l’échiquier politique latino-américain.



Au-delà de la question du Sahara, le rapprochement entre le Maroc et le Mexique repose également sur des intérêts géostratégiques communs. Comme l’a souligné la députée Marcela Guerra, les deux pays constituent des portes d’entrée vers leurs continents respectifs. Cette complémentarité peut se traduire par des accords économiques, commerciaux et politiques d’envergure, renforçant la position du Maroc en Amérique latine et du Mexique en Afrique.



L’USFP, en menant cette diplomatie partisane, ne se contente pas de défendre une cause nationale : il s’impose comme un acteur clé de la refonte des relations internationales du Maroc. La politique étrangère ne se joue plus uniquement au niveau étatique, mais aussi au travers des réseaux partisans et parlementaires, qui permettent d’ancrer la voix du Maroc dans des espaces stratégiques autrefois difficiles d’accès.



La participation de Driss Lachguar aux célébrations du PRI s’inscrit donc dans une dynamique bien plus large que la simple commémoration d’un anniversaire politique. C’est un acte diplomatique fort, un pas de plus dans la construction d’un réseau de soutien international en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc.



A travers ce type d’initiatives, l’USFP démontre que la diplomatie partisane peut jouer un rôle décisif dans l’évolution des positions politiques internationales. Loin des discours stéréotypés, le parti de la Rose engage un dialogue authentique avec des forces politiques influentes, démontrant que la cause du Sahara marocain n’est pas qu’un dossier parmi d’autres, mais bien une cause qui mobilise l’ensemble des forces vives du pays.



L’avenir nous dira jusqu’où cette dynamique pourra aller, mais une chose est sûre : la diplomatie marocaine, sous toutes ses formes, avance avec méthode et efficacité, traçant un chemin clair vers de nouvelles victoires sur la scène internationale.



Mehdi Ouassat