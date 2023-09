L’USFP présente ses sincères condoléances et toute sa compassion à S.M le Roi, au peuple marocain et aux proches des victimes

Suite au séisme qui a frappé notre pays, le BP de l’USFP a rendu public un communiqué dont ci-dessous la traduction intégrale



A la suite du terrible drame qui la frappé notre pays avec ce qui s’en est suivi comme victimes parmi les citoyens particulièrement dans les zones qui ont été touchées par la forte secousse tellurique du séisme survenu le vendredi 8 septembre 2023 dans de nombreuses provinces de notre pays,



* L’Union socialiste des forces populaires présente ses profondes condoléances et sa plus sincère compassion à Sa Majesté le Roi que Dieu Le préserve, au peuple marocain et aux proches de toutes les victimes, implorant le Tout-Puissant d’alléger ce qui est advenu de par Son Destin, de leur procurer patience et réconfort et d’accueillir les défunts en son vaste paradis aux côtés des prophètes, martyrs et Saints ...



* L’USFP loue hautement la sollicitude Royale et la réactivité immédiate et efficiente pour la mobilisation des ressources humaines et logistiques, militaires et civiles et toutes les potentialités efficaces d’urgence à même de faire face aux répercussions de cette terrible tragédie, de même qu’il appelle les autorités gouvernementales à la mise en œuvre optimale de la volonté Royale.



* L’USFP Invite l’ensemble du peuple marocain, dont au cœur les militantes et militants de l’Union socialiste des forces populaires à s’activer dans l’adhésion à l’effort national à travers les campagnes de solidarité, de dons de sang et la solidarité ancestrale enracinée dans l’esprit de notre nation, de même qu’il adresse un appel particulier à toutes les formations partisanes avec l’ensemble de leurs secteurs à mettre leurs locaux à la disposition des parties compétentes en matière d’action visant à endiguer l’impact du drame.



* L’USFP Salue hautement les expressions de la solidarité internationale de la part de l’ensemble des Etats du monde et leurs peuples. « annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent, qui disent lorsqu’un malheur les atteint : Nous sommes à Dieu, nous retournerons à Lui », (Sourate Al Baqara-Verset 155) véridique est la parole de Dieu.