L’USFP ne peut en aucun cas disparaître suite à une quelconque décision pour la bonne raison qu’il n’est pas né sur décision

Dans le cadre du chantier prodigieux de la restructuration et du renouvellement des instances, régionales et locales de l’Union socialiste des forces populaires, s’est tenu le 7ème Congrès régional de Safi avec la participation agissante de l’ensemble des militantes et militants encadrés par les instances régionales et provinciales.



Le Premier secrétaire, Driss Lachguar accompagné de responsables ittihadis, membres du Bureau politique, et du Conseil national a présidé lesdits travaux.



« L’USFP ne peut en aucun cas disparaître suite à une quelconque discision pour la bonne raison qu’il n’est pas né sur décision, nous sommes des acteurs avec des racines constantes dans le sol politique marocain qui ne peuvent être arrachées. Et pour ceux qui pensent le contraire, l’Histoire est là pour illustrer à travers toutes les stations la justesse des positions de l’USFP et la pertinence de son analyse », a, de prime abord, introduit Driss Lachguar son allocution inaugurale de cet évènement.



Ainsi, en procédant à l’ouverture de ces travaux, intervenant au milieu de la dynamique que connaît le déploiement militant du parti des forces populaires, le premier responsable du parti des forces populaires n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage aux « symboles » du militantisme de la grande région de Safi, tels que « le défunt Al Ouadii Al Assafi, le combattant Mohamed Ach-chaâbi, le combattant Mohamed Lamrabti, et Maître El Oualladi qui a contribué à l’ancrage de la culture des droits de l’Homme dans la province ».



De même qu’il a exprimé ses félicitations à Naoufal El Bouâmri pour la prise en charge de la responsabilité de la direction de l’Organisation marocaine des droits de l’Homme, estimant que le pays a besoin d’une organisation « forte, courageuse et audacieuse ».



Par ailleurs, Driss Lachguar a passé en revue les différentes étapes de l’histoire du parti des forces populaires en indiquant : « Nous ne sommes pas un parti issu de volontés diverses de sa création, nous sommes affiliés aux racines… ».



A ce propos, le leader usfpéiste a évoqué les souvenirs du Congrès extraordinaire de 1975, mettant en lumière les grands débats dirigés par le défunt Omar Benjelloun en attestant : « Nous avons été imprégnés par l’analyse concrète de la réalité… ».



Là-dessus, mettant en lumière le choix de la devise : « Moralisation de la vie politique et immunisation de la démocratie » et abordant la situation politique, Driss Lachguar a souligné que la moralisation de l’action politique est une condition sine qua non pour l’immunisation de la démocratie tout en déplorant la récession, les excès politiques et le manque de sérieux ».



De ce fait, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a réitéré le concept de la motion de censure présentée par le parti en affirmant que l’objectif n’est pas de « faire chuter le gouvernement mais plutôt de « raviver le débat politique réel dans l’enceinte de l’institution parlementaire. « Nous sommes un Etat d’institutions et non pas un Etat fragile … Nous aspirons à ce que les citoyens suivent un véritable débat à travers leurs écrans autour de l’avenir de leur pays au lieu et à la place de l’incursion numérique qui vide les élections de leur teneur », a-t-il développé.



Dans cette même veine, le responsable ittihadi a enchaîné en déclarant redouter la transformation des prochaines échéances électorales en échéances purement formelles d’autant que la majorité étend sa domination et son hégémonie sur l’ensemble des institutions, gouvernement et conseils territoriaux en l’occurrence, martelant que cela « ne reflète pas la réelle volonté du peuple marocain, tant qu’il n’y a pas de stand-by correctif émergeant de l’intérieur des institutions ».



Et de conclure en exprimant sa satisfaction du rapport de la commission préparatoire du 7ème Congrès provincial de Safi, considérant que la symbiose entre les portées partisane et syndicale constitue à n’en pas douter un fondement essentiel de l’édification d’une organisation solide, tout en appelant l’ensemble des participants à ces travaux à œuvrer à la consolidation des secteurs partisans…



En outre, s’adressant à la population de Safi, il a clamé : « Malgré toutes les richesses et l’importance des ressources minières et des gisements de phosphates dont ils jouissent, les habitants de cette province n’en profitent pas pleinement. Aussi est-il temps de se soulever par le biais des urnes afin de bien choisir leurs réels représentants ».



Enfin, il convient de signaler que les responsables et militants de toutes les provinces affiliées à la région de Marrakech-Safi (Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Youssoufia, Echemaïa, Chichaoua, Essaouira) ont activement participé à ces travaux, en s’impliquant pleinement dans les débats orientés vers les perspectives d’avenir du parti des forces populaires (…)



Rachid Meftah