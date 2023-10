L’USFP considère que le discours Royal trace la voie vers le perfectionnement de l’évolution de la nation marocaine, le développement durable escompté et l’édification des fondements de l’Etat social fort

A la suite du Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année législative, le Bureau politique de l’USFP a émis un communiqué dont ci-dessous la traduction intégrale.



Le Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires, réuni ce vendredi 13 octobre 2023 sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, exprime sa fierté de la teneur du Discours Royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année législative et considère que la mise en œuvre de ses dispositions avec patriotisme et abnégation par tout un chacun est à même de tracer la voie vers le perfectionnement de l’évolution de la nation marocaine vers le développement durable escompté et l’édification des fondements de l’Etat social fort sur les bases des valeurs marocaines, piliers de la communauté nationale s’appuyant sur les principes de la solidarité, l’équité et la transparence.



Par ailleurs, le Bureau politique de l’USFP rend un vibrant hommage à l’esprit positif dont ont fait preuve toutes les composantes de la nation marocaine dans la gestion collective solidaire lors de la survenue du drame du séisme, renouvelle son recueillement sur les âmes des martyrs et ses prières de prompt rétablissement des blessés et estime que l’esprit qui règne, ainsi que l’a souligné le Discours Royal, doit être le point de départ, non seulement de la reconstruction et de relogement des zones sinistrées mais aussi de la détermination face à tous les défis présents ou à venir.



L’Union socialiste des forces populaires, eu égard à ses choix nationaux, social-démocratiques, se retrouve en parfaite symbiose avec les Orientations Royales concernant l’Appel du Souverain à la réforme de la Moudawana, déterminée dans son attachement aux valeurs marocaines avec ses portées religieuse et patriotique, ouvertes, par ailleurs, sur les valeurs universelles qui représentent le bien commun humain consolidant l’équité, l’égalité et la justice.



D’autre part, l’USFP en parfaite cohérence avec l’Appel de Sa Majesté le Roi à l’ultime activation de la loi-cadre relative à la protection sociale, considère que tout relâchement dans ce cadre est une déviation des règles du modèle de développement social visant au perfectionnement du cheminement de l’Etat social fort.



En outre, l’Union socialiste des forces populaires ayant saisi avec grande fierté l’Annonce Royale du commencement du programme de soutien direct aux familles nécessiteuses, invite le gouvernement et tous les intervenants dans ce chantier social national prometteur, ouvert sur les perspectives de la solidarité et de la justice sociale et spatiale, à pleinement assumer leurs responsabilités, chacun dans le domaine de ses compétences et estime que toute négligence ou tentative de déviation de ses dispositions est un abus de confiance et un motif de frustration et d’alimentation de tendances obscurantistes.



Convaincu de l’importance de cette étape historique, nonobstant toutes les difficultés internes et externes, mais à la mesure de ses éléments de force, le parti de l’USFP appelle à investir tous les atouts dans le sens d’élever les valeurs de transparence, d’équité, de solidarité et du sérieux à même d’assurer une transition sociale sereine et de référence, et fondatrices d’un développement durable pour les futures générations.