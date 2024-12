L’USFP a bel et bien réussi à rassembler tous les socialistes: La nation en est témoin, le monde en est témoin

L’Internationale socialiste a clos ses travaux en adoptant la « déclaration de Rabat », une feuille de route pour les sociaux-démocrates, porteurs du projet progressiste et humain à travers le globe terrestre.



1- Tous les participants vont rentrer dans leurs pays après leur « expérience marocaine », ayant pris connaissance de l’existence d’un mouvement socialiste authentique en lien avec ses questions nationales et livrant la bataille du modernisme et de la démocratisation avec courage et acharnement, tout en adhérant au large horizon humain, un mouvement qui lutte pour toujours élever le drapeau national à travers l’engagement quant à l’unité de la destinée de la patrie, tout en rehaussant les plus grandes valeurs qui guident les esprits éclairés et les mouvements des lumières et l’unité du destin du pays pour un monde juste, solidaire dans lequel les richesses sont équitablement distribuées et ce sur une planète dont tout le monde contribue à délivrer de la cupidité du capitalisme menaçant son équilibre écologique.



Lors de ce forum, les participants ont esquissé les fondements d’un monde nouveau en possession des clefs des solutions progressistes tout en préservant tous les traits de son engagement culturel et idéologique au service de l’humanité sans exclusion, racisme ou isolement.



2- Le Congrès de l’Internationale socialiste était marqué par des valeurs d’accompagnement telles que la confiance, le respect et la reconnaissance.

Le Forum, en tout état de cause, a illustré la confiance qui règne entre l’ensemble des socialistes à travers le monde de même que la confiance au parti qui a accueilli trois réunions confondues en une seule, à savoir le Comité Afrique, l’Internationale socialiste des femmes et le Conseil mondial de l’organisation. C’est là un événement exceptionnel et inédit, de l’avis des grands dirigeants de l’Internationale socialiste et tous ceux qui ont accompagné l’expérience de l’Organisation depuis plus de deux décennies consécutives tels le président du Comité Afrique ou la secrétaire générale de l’organisation mère.



Par ailleurs le rassemblement a été un symbole d’estime et de respect à l’égard de ce parti qui a décidé d’accueillir ce forum sur la terre africaine à laquelle appartient son courant socialiste. Et c’est une estime qui a été clairement manifestée par la présence considérable et par la participation à tous les débats libres et intenses mais aussi par la reconnaissance et les louanges sincères quant aux conditions qui ont favorisé les concertations.



Nul doute que les résultats atteints par les parties réunies à l’issue de débats de haut niveau marqueront les archives de la littérature internationaliste et du référentiel culturel et politique de l’Internationale socialiste lié intrinsèquement à la ville de Rabat et à l'Etat du Maroc sur le sol duquel fut tracé l’horizon humanitaire collectif.



3- L’appartenance à l’Internationale socialiste n’a jamais été une programmation totalement apaisée mais l’on peut reconnaître qu’elle a longuement été au centre de scène de polémique pour les ennemis s’acharnant à porter atteinte aux intérêts du Maroc et à la Cause de son intégrité territoriale tout en ciblant particulièrement l’USFP qui n’a eu de cesse de défendre la justesse et la justice de la Cause nationale, un processus qui n’aurait pas abouti fructueusement sans l’acharnement et la détermination des Ittihadies et Ittihadis sous la houlette de leur Premier secrétaire.



4- La social-démocratie a toujours été une école du réalisme politique et géostratégique auquel recourt l’équilibre des forces en matière d’analyse et de suivi des mutations du monde ayant généré l’émergence de personnalités et de courants puisant dans ce déploiement réaliste la voie justifiant les actions de changement de ce monde outre l’édification de passerelles constantes entre les différentes catégories humaines fondées sur l’indépendance, la liberté, la sécurité et la solidarité planétaire.



Dans ce sens, le Maroc a eu l’honneur d’abriter ce grand débat de même que l’USFP s’estime fière de son identité social-démocrate qui ne reflète pas seulement la feuille de route du pays mais contribue amplement à façonner les solutions requises à travers les quatre coins du monde.



5- L’Internationale socialiste a certes clos son forum mais les idéaux, projets et plannings pratiques qui en ont résulté demeureront à jamais marqués par l’empreinte marocaine à travers laquelle converge l’esprit du militantisme du parti des forces populaires avec l’esprit patriotique qui anime notre pays, instiguée par un Souverain qui a démontré une efficience démocratique et un mérite solidaire considérable qui suscite l’admiration de tout un chacun. Ainsi les participants ont sans nul doute été au fait de cette cohésion et cette fusion qui font que les réalisations du Royaume ont permis à ses socialistes et ses Ittihadis de faire entendre la voix du pays dans les forums internationaux à laquelle est attachée l’Union socialiste des forces populaires.



6- Dans l’existence de la social-démocratie résident bien au centre un message et un enseignement marocains démontrant que la démocratie représentative telle qu’adoptée par l’Union socialiste des forces populaires est à la fois un outil et un objectif. Elle constitue en outre une garantie de ne pas viser sur une oligarchie financière entre les forces libérales agressives… En d’autres termes, le parti des forces populaires sous sa houlette social-démocrate demeure clairement attaché à ses objectifs nationaux et à la « démocratie contractuelle » qui fait de la patrie et de l’Homme une priorité et une finalité sublimes tel que convenu par la sphère socialiste à travers le monde et à travers les acquis de la social-démocratie.



7- L’Internationale socialiste a clos son forum et son congrès et il revient aux Ittihadies et Ittihadis de ressentir la fierté sans le moindre complexe de supériorité. Il leur revient également d’exprimer leur fierté d’être capables, du fait de l’accumulation de leur expertise, d’organiser une manifestation grandiose à la mesure du rassemblement de tous les socialistes du monde et d’être fiers de pouvoir présenter les plus éloquentes pages de l’action pour leur pays à travers une nouvelle et performante perspective de la diplomatie partisane telle que conçue par notre pays et notre Souverain, une diplomatie qui dresse le drapeau national tout en préservant les priorités de notre peuple, notre territoire et nos institutions.



Un seul objet est élevé ainsi par les Ittihadies et Ittihadis, à savoir la réussite, la victoire de notre patrie tout en réalisant à travers l’action des militants le rayonnement qui lui convient à juste titre.