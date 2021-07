L'Observatoire de la sidérurgie voit le jour

L'Association des sidérurgistes du Maroc (ASM) a annoncé, mercredi, l'amorçage de son Observatoire et la publication officielle des données du secteur.



Organe dédié à la consolidation de la vision éthique de l'ASM, l'Observatoire de la sidérurgie a un rôle d'agrégateur de toutes les données remontées par les membres de l'ASM auprès d'une partie tierce, dans un souci de respect des codes de la charte déontologique de l'association, indique l'ASM dans un communiqué.



Ladite association fait savoir qu'à fin 2020, le chiffre d'affaires du secteur (déclarations des opérateurs membres et non membres de l'ASM qui représentent 93 % du marché) s'est établi à près de 10,29 milliards de dirhams (MMDH), contre 11,29 MMDH une année auparavant. La production rond à béton, fil machine, acier plat s'est chiffrée, durant la même année, à 1,74 million de tonnes, après 1,77 million de tonnes en 2019.



S'agissant des investissements, ils ont atteint 507 millions de dirhams, selon l'ASM, faisant savoir que le secteur emploie 3.103 personnes (en 2020).