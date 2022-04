L’ONMT déploie sa nouvelle campagne internationale sous la devise “Maroc,Terre de lumière ”

Positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées et renforcer son image tendance, surtout auprès des nouvelles générations de voyageurs. Tel est l’objectif de la nouvelle campagne internationale de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) dont les grandes lignes ont été présentées jeudi 21 avril à Rabat.



Sous la devise «Maroc, Terre de lumière», la nouvelle campagne internationale est en rupture avec les codes traditionnels de communication, a déclaré le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, devant un parterre d’invités dont de nombreux professionnels et acteurs de premier plan du secteur touristique, des tour-opérateurs et des ATO.



Ainsi que l’a annoncé le DG de l’Office lors de la présentation de la campagne, marquée par la présence des autorités nationales dont la ministre du Tourisme, la campagne internationale de l’ONMT a été simultanément lancée hier, vendredi 22 avril, dans une vingtaine de pays à travers le monde. Avec l’objectif d’atteindre un haut niveau de notoriété, de visibilité, de couverture et de fréquence.



D’après ce dernier, la nouvelle campagne internationale de l’ONMT inclut cinq marchés stratégiques (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et USA), le Moyen et Proche-Orient, Israël et l’Afrique.



Selon Adel El Fakir, la Chine est le seul marché en « stand-by » du fait qu’« ce pays est toujours confiné ». Ce marché sera cependant « réactivé une fois que les conditions le permettront », a-t-il assuré.



Le lancement de la nouvelle campagne internationale « pour la promotion de la destination Maroc en tant que destination majeure est un moment historique pour l’Office national marocain du tourisme », a-t-il déclaré à la presse précisant qu’elle vient compléter le dispositif de rebranding opéré progressivement par l’Office.



Cette campagne constitue un tournant dans la communication de la destination Maroc, s’est-il réjoui précisant qu’elle s’articule autour du concept Terre de lumière. L’idée ici étant de partager avec le monde entier ce qu’offre le Maroc comme expérience ». Et de rappeler que « le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un pays ancré dans son patrimoine, sa culture et ses traditions ».



Pour Adel El Fakir, après la crise qui a frappé le secteur touristique suite au Covid-19 et aux mesures prises pour freiner cette pandémie, « le moment est venu d’aller à l’assaut du monde ».

Ainsi, « nous sommes fiers, aujourd’hui, moi et l’ensemble des équipes de l’ONMT, d’être les témoins de ce changement de paradigme. Un changement dont l’ambition est de sublimer notre pays, le Maroc, et d’en saisir tous les contrastes », a-t-il ajouté.



Au cours de son exposé, qui a permis d’éclairer l’assistance sur le process qui a conduit à la mise en place de cette vaste opération de séduction, Adel El Fakir a indiqué que la campagne ciblait les touristes internationaux dont la tranche d’âge s’étale entre 25 et 59 ans avec un intérêt pour l’art, les expériences culturelles, la nature et le patrimoine rural, les plages et les activités de loisirs.



Précisons que cette campagne se décline à en trois composantes que sont la nouvelle identité de la marque Maroc, un grand film d’images et de nombreuses déclinaisons en affichage.



Alain Bouithy