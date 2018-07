L'ONEE présent au lancement officiel du marché régional de l’électricité de la CEDEAO

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a pris part, récemment à Cotonou, à la cérémonie de lancement officiel du marché régional de l’électricité de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest).

L’ONEE est, depuis 2008, le seul organisme hors CEDEAO à siéger en tant qu'observateur au Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (West African Power Pool - WAPP), initiateur de cet événement, indique l’Office dans un communiqué parvenu à la MAP.

Cette institution spécialisée de la CEDEAO, qui compte 29 membres, a pour vision d'intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité en vue d'assurer, à moyen et long termes, un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût compétitif aux populations locales.

Le directeur général de l’Office, Abderrahim El Hafidi, accompagné de l’ambassadeur du Maroc au Bénin, Rachid Rguibi, a eu, à cette occasion, une série d’entretiens avec de hauts responsables du secteur électrique en Afrique de l’Ouest, axés sur les relations de coopération qu’entretient l’ONEE avec ses homologues africains et les projets qu’il conduit dans la région.

Ce fut une opportunité pour rappeler la volonté de l’ONEE de "renforcer ces liens de coopération qui reposent sur l’accompagnement, l’échange de transfert de savoir et le renforcement des capacités techniques et managériales dans l’objectif de permettre d’améliorer les performances et assumer pleinement la mission de service public», lit-on dans le communiqué.

Au cours de la rencontre de Cotonou, les ministres de l’Energie de la CEDEAO ont approuvé plusieurs documents dédiés au développement harmonieux de ce secteur dans l'espace ouest-africain.

Il s’agit notamment du règlement sur les sanctions du marché régional de l’électricité, de l’étude pour l’élaboration du Plan directeur d’électrification rurale et périurbaine en Afrique de l’Ouest et d’une autre relative à la faisabilité de l’extension du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest.

Créé en décembre 1999 par le 22ème Sommet de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, le WAPP a été mis en place en 2006 et basé à Cotonou, dans le but de promouvoir et développer des infrastructures de production et de transport d’énergie électrique ainsi que d’assurer la coordination des échanges d’énergie électrique entre les Etats membres.