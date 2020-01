L'ONEE et Taqa Morocco signent les contrats relatifs à la rénovation des unités 1 à 4 de la Centrale thermique de Jorf Lasfar

L'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et Taqa Morocco ont signé, vendredi à Rabat, les contrats relatifs à la rénovation des unités 1 à 4 de la Centrale thermique de Jorf Lasfar et à l'extension de leur période d'exploitation.

Le directeur général de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, et le président du directoire de Taqa Morocco, Abdedmajid Iraqui Houssaini, ont signé des amendements au projet des unités 1 à 4 de la Centrale thermique de Jorf Lasfar, indique l'Office dans un communiqué.

La cérémonie de signature a été co-présidée par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, et le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, précise la même source.

Ces amendements qui portent sur le renouvellement et la prorogation du contrat d’achat et de fourniture à l'ONEE de l'électricité produite par les unités 1 à 4 jusqu'à fin avril 2044, interviennent à l'issue de négociations entre l'Office et son partenaire Taqa Morocco, sous l'appui du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration et du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, rapporte la MAP.

L’opération de prorogation, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau contrat-programme entre l'Etat et l'ONEE, en cours de finalisation, permettra de rénover la Centrale via un investissement global dépassant 500 millions de dollars, dont un ticket d’entrée de 1,5 milliard de dirhams à verser dans l’immédiat, de valoriser l’infrastructure de base de la Centrale et de faire coïncider le terme de ce contrat avec celui des unités 5-6, précise le communiqué, ajoutant qu'elle permettra également de renforcer les capacités de production de l'ONEE, d'améliorer sa situation financière et de sécuriser son approvisionnement en énergie électrique.

Le contrat d'achat des unités 1 à 4 de la Centrale thermique de Jorf Lasfar, conclu en 1997, avait permis au Maroc de renforcer sa production et son approvisionnement en électricité.