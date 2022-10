L'ONEE dote Laâyoune d’une station d’épuration des eaux usées avant la fin 2022

Le directeur général de l'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a effectué, jeudi à Laâyoune, une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet de transfert et d’épuration des eaux usées de la ville de Laâyoune.



Ce projet, dont l’avancement global des travaux est de 95%, est actuellement en phase d’essais industriels pour une mise en service prévisionnelle en décembre 2022, indique l'Office dans un communiqué.



Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud, consiste en la réalisation de six stations de pompage, la pose de 14 km de conduites et la construction d’une station d’épuration des eaux usées de type boues activées d’une capacité de 18.600 m3 par jour, dotée d’équipements de génération d’énergie électrique par digestion des boues, contribuant à la satisfaction de 50% de ses besoins énergétiques ainsi que d’installations de séchage des boues, précise la même source.



Le coût global de ce projet s’élève à 420 millions de dirhams (MDH) financé à parts égales par l’ONEE et le programme national d'assainissement liquide mutualisé et de réutilisation des eaux usées traitées (PNAM).



Cet important projet permettra d’améliorer les conditions sanitaires de la population et contribuera à la préservation de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau par la réutilisation des eaux usées épurées dans l’arrosage des espaces verts de la ville.