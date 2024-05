L'ONDA lance un appel d'offres pour la conception et le suivi des travaux de construction de son nouveau siège social

L'Office National des Aéroports (ONDA) a annoncé, jeudi, le lancement d'un appel d'offres pour la conception et le suivi des travaux de construction de son nouveau siège social.



Cette initiative stratégique a pour objectif de de regrouper les équipes des directions centrales de l'ONDA dans un même lieu et de dégager des zones actuellement occupées par les bureaux des directions centrales, indique l'Office dans un communiqué. Cette démarche de libération d'espaces s'intègre pleinement dans le cadre de l'ambitieux plan de développement de l'Aéroport Casablanca Mohammed V, fait savoir la même source, ajoutant que ce plan vise principalement à accroître sa capacité d'accueil d'un plus grand nombre de passagers et d'aéronefs dans des conditions de sûreté, de sécurité et de qualité de service optimales.



Ce projet constitue une étape nécessaire pour le développement et le réaménagement de cet aéroport qui a pour ambition de devenir un hub de référence, de classe mondiale, conclut l'ONDA.