L’ONCF et le Groupe Barid Al-Maghrib s ’ allient pour une meilleure qualité du service-client

L’ Office national des chemins de fer (ONCF) et le Groupe Barid Al-Maghrib viennent de signer une convention de partenariat global et novateur traduisant la volonté des deux opérateurs d’améliorer continuellement la qualité du service offert à leur clientèle respective. Signé par le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, et le directeur général du Groupe BaridAl-Maghrib,Amin Benjelloun Touimi, ce partenariat a été scellé dansle cadre de la nouvelle stratégie digitale de l’Office visant principalement l’innovation dans les services offerts aux clients et partenaires, ainsi que la transformation de l’industrie du voyage et de la mobilité grâce aux opportunités numériques, indiquent jeudi les deux parties dans un communiqué conjoint.



En tant qu’opérateur de tiers de confiance de l’économie numérique nationale, Barid Al-Maghrib, unique prestataire de service de certification électronique, agréé par l’Etat, pour les échanges dématérialisés au Maroc depuis 2011, fera bénéficier l’ONCF de ses différents services numériques, notamment la signature électronique pour accompagner l’Office dans la dématérialisation de ses processus internes et de ses échangessécurisés avec sa clientèle et toutesses parties prenantes, rapporte la MAP. Conclu pour une période de cinq ans, ce partenariat global porte sur plusieurs axes de collaboration qui feront l’objet de contrats spécifiques à établir sur les fondements de la convention-cadre de partenariat global ONCF/BAM. Il s’agit des prestations Poste digitale et Barid Media pour l’ONCF incluant les services de certification électronique, lesservices d’hébergement informatique et des équipements techniques ainsi que des solutions ayant trait au marketing direct et digital (SMSing, E-mailing, Social media, Display), de la distribution des services ONCF dans le réseau Barid Al-Maghrib.



Ces axes portent également sur la mise à disposition des infrastructures ONCF en gares et à bord des trains pour les besoins des campagnes de communication de Barid Al-Maghrib et sur la mise à disposition des différents services de transport et logistique ONCF pour les besoins de Barid Al-Maghrib et ses filiales. Ce partenariat s’étend également au domaine de la messagerie entre les filiales relevant de chacune des deux parties actives dans ce secteur et vise à promouvoir la communication et la publicité partenariales sur les lieux de vente des deux organismes, conclut le communiqué.