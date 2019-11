L’OMLCTE évalue l’expérience des colonies de vacances

L'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme a organisé, récemment au centre El Bachir à Mohammédia, une rencontre nationale sous le thème «Pour des cadres éducatifs portant des valeurs de tolérance et de citoyenneté».

Cette rencontre, consacrée à l’évaluation de l’expérience des colonies de vacances (été 2019), a été marquée par la présentation des rapports des administrations des colonies de vacances, ainsi que des exposés théoriques et des ateliers relatifs à l’animation éducative et culturelle.

Il ressort ainsi de cette rencontre la nécessité d’améliorer les contenus de formation destinés aux cadres pédagogiques dans les maisons des jeunes et les colonies de vacances, d’utiliser les nouvelles technologies dans l’animation éducative, d’effectuer des sondages pour savoir ce dont ont besoin les enfants et les cadres éducatifs dans les colonies, de faire une étude pour connaître l’état des lieux des colonies de vacances, ainsi que d’exploiter les résultats et les recommandations ayant sanctionné les travaux des réunions des associations sérieuses.