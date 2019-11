L’OCP reçoit la médaille d’or “Industry Stewardship” de l’IFA

Le Groupe OCP a remporté, pour la deuxième année consécutive, la médaille d’or de l’International Fertilizer Association (IFA) pour une industrie responsable «IFA’s 2019 Industry Stewardship Gold Medal».

Le prix a été remis récemment par le président de l’IFA, Mostafa Terrab à Hanane Mourchid, Senior Vice President - Sustainability Platform au Groupe OCP, en marge du Forum stratégique de l’IFA à Versailles, en France.

Le prix récompense l’engagement du Groupe OCP sur le volet de la sécurité, indique-t-on dans un communiqué. Cette consécration vient s’ajouter à la médaille décernée au Groupe OCP l’année dernière pour ses efforts pour la cause environnementale, et reconnaît encore une fois le leadership de l’OCP en matière de développement durable.

Concernant la santé et la sécurité au travail, le Groupe OCP a déployé des efforts et des moyens colossaux pour le respect des meilleures normes de sécurité basées sur l’anticipation, la prévention des risques et la mobilisation continue de l’ensemble de ses collaborateurs.

Avec le support de DuPont OCP Operations Consulting (DOOC), une joint-venture entre OCP et Dupont dédiée à la sécurité, la santé au travail et à l’environnement, le Groupe a mis en place un programme d'excellence sécurité intitulé "0 incident". Ce programme vise à porter les collaborateurs et les sous-traitants externes vers l’état de l’interdépendance en matière de sécurité, état où tout individu veille non seulement à sa propre sécurité, mais également à celle de ses collègues sur leur milieu de travail.

L’OCP a ainsi déployé 18 standards en matière de sécurité, de santé au travail et d’environnement sur tous ses sites industriels, impliquant collaborateurs et sous-traitants externes, favorisant la remontée et le traitement des incidents au quotidien pour prévenir les accidents, couvrant les risques des interventions quotidiennes en hauteur, dans des espaces confinés, les analyses de risques aux différents postes de travail individuels, la gestion HSE des entreprises extérieures… jusqu’aux standards de choix et de qualité des équipements de protection individuels des employés.

Ce grand chantier de transformation d’abord culturelle a été supporté par le top management et a reposé sur un système de gouvernance solide incluant formations, mesures et remontées d’indicateurs terrains, audits et amélioration continue.

Comme résultat de ce chantier, le taux de fréquence des accidents de travail dans les sites industriels (incluant les collaborateurs OCP et les entreprises extérieures), a chuté de 60% durant les 5 dernières années (taux de fréquence des accidents de travail 2019 : 1,31). Ainsi, le taux de fréquence enregistré dépasse largement les performances internationales selon les benchmarks de l'OSHA (Occupationnal Safety and Health Administration).

Pour rappel, le Forum stratégique de l'IFA s’est tenu du 18 au 20 novembre à Versailles et a réuni 200 dirigeants de l'industrie des phosphates et des engrais.