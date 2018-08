L'OCP inscrit le développement africain parmi ses priorités

Leader mondial de la stratégie industrielle phosphatière et de l'écosystème industriel intégré, le Groupe OCP a inscrit le développement africain parmi ses priorités, écrit lundi l’Agence de presse du Ghana (GNA).

Le Groupe marocain a toujours réitéré son engagement à renforcer son partenariat avec les pays africains pour accroître la production agricole grâce à des engrais adaptés pour assurer la sécurité alimentaire, a souligné la GNA.

Ainsi, rapporte la MAP, l’OCP prévoit de construire des usines dans 15 pays africains, dont cinq en Afrique de l’Ouest, à savoir la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria et le Ghana, a fait savoir la GNA.

"Il est impératif d'améliorer l'utilisation des engrais en Afrique pour pouvoir répondre aux besoins alimentaires de la population mondiale en croissance rapide face à la diminution des terres arables par habitant", a souligné le directeur général adjoint de l’OCP, Mustapha El Ouafi, cité par l’Agence.

Selon M. El Ouafi, l'OCP a pour objectif de créer une nouvelle industrie des engrais qui répond aux besoins des agriculteurs du continent sans impacter l'environnement, car, d'après lui, "l'agriculture de demain ne sera pas celle d’hier".

"Nous parions sur l’Afrique pour être le laboratoire de développement de l’engrais du futur", a-t-il relevé, notant que c'est dans cette optique que l’OCP a dédié une usine de production d’un million de tonnes aux besoins de l’Afrique.

Au cours de la dernière décennie, OCP a investi plus de 8 milliards de dollars, portant sa capacité de 30 à 44 millions de tonnes.

Le Groupe a également augmenté la capacité de production d’engrais de 4 à 12 millions de tonnes et devrait atteindre 15 millions de tonnes au cours des deux prochaines années, devenant ainsi le plus grand producteur d’engrais au monde, conclut l'agence.