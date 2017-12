L'OCP et IBM créent une joint-venture visant à accélérer la transformation digitale des entreprises africaines

Le Groupe OCP et IBM ont annoncé récemment à Rabat, la création d'une joint-venture visant à fournir un ensemble de services numériques et informatiques pour les entreprises africaines de tous les secteurs d'activité, de l’agriculture à l’industrie.

Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, en présence du président directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, et du vice-président Global Markets d’IBM, Bruno Di Leo.

La nouvelle joint-venture, baptisée "TEAL Technology Services", soutiendra initialement l'OCP pour accélérer sa transformation digitale et améliorer l'efficacité de ses opérations, rapporte la MAP. "TEAL Technology Services" mettra en œuvre des technologies de pointe telles que l'analytique, l’informatique cognitive et les objets connectés (Internet of Things –IoT-) et développera des services innovants en s'appuyant sur l'expertise des équipes d'OCP et d'IBM, tout en créant des emplois dans le secteur informatique au Maroc.

IBM et OCP, des leaders mondiaux reconnus dans leurs secteurs respectifs, lanceront également, en vertu de cette initiative, des programmes éducatifs, sociaux et de recherche et développement, renforçant ainsi l'engagement des deux entreprises à favoriser l'innovation et le développement des compétences sur le continent.

Selon IBM-OCP, ce partenariat permettra la création de solutions et de services innovants en Afrique pour conduire la transformation digitale dans le secteur industriel ainsi que dans d’autres secteurs importants pour la croissance économique du continent. A ce titre, M. Elalamy a salué cette initiative pionnière au Maroc qui participe au développement de l'écosystème digital national et qui s'inscrit en droite ligne avec la stratégie digitale nationale visant à accélérer la transformation numérique de l'économie du Maroc, à positionner le Royaume comme hub digital en Afrique et à soutenir le développement du tissu d'acteurs technologiques innovants. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie fixée par l’OCP pour les prochaines années pour opérer une transformation digitale forte de façon à conforter davantage son positionnement de leader mondial dans ses domaines d’activité, a ajouté M. Elalamy, rappelant que le Maroc a mis en place une stratégie de transformation numérique et créé l’Agence de développement numérique.

"Nous avons une forte intention de soutenir et d’accompagner cette joint-venture qui constitue une nouvelle page dans nos efforts de digitalisation et qui ouvre de nouvelles perspectives dans ce domaine", a-t-il dit, assurant que cette initiative est une nouvelle concrétisation de la ferme volonté du Maroc d’aller de l’avant dans la modernisation de son administration.

Dans le même sillage, le vice-président de Global Markets d’IBM a indiqué que ce partenariat aura des retombées significatives pour le Maroc, précisant que cette joint-venture fait partie du plan de l’entreprise qui consiste à appuyer la croissance de l’économie régionale à travers l’innovation et la technologie.

Pendant des années, l’engagement continu d’IBM en faveur du développement de la région s’est fait à travers de nombreux investissements, qui ont tous été dédiés à l’avenir de l’Afrique et ce partenariat avec l’OCP en est le dernier exemple, a fait remarquer M. Di Leo, estimant que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la mission d’IBM consistant à aider les entreprises dans toutes les industries au Maroc et en Afrique dans leur chemin et leur adhésion à la transformation numérique. "Nous allons poursuivre notre soutien au développement des compétences au Maroc à travers des programmes dédiés à la recherche et au développement", a-t-il encore assuré. De son côté, M. Terrab a souligné que l’OCP fait du développement en Afrique, de l’innovation et de la promotion des compétences des priorités stratégiques, ajoutant que cette initiative, qui s’intègre dans une démarche globale de structuration d’un écosystème numérique innovant à travers la création d’un Tech Park, autour de l’Université Mohammed VI Polytechnique, vise à innover en matière de sourcing, en accompagnement et développement des start-ups et entreprises nationales et continentales. Après avoir rappelé que le Groupe OCP avait déjà lancé il y a quelques années une première phase de transformation numérique pour un montant global avoisinant les 70 MMDH, M. Terrab a indiqué que l’Office chérifien des phosphates s’est lancé dans cette joint-venture pour assurer l’utilisation des meilleures technologies et offrir à ses clients et partenaires des prestations et des services de qualité.

Relevant que la digitalisation du Groupe implique, entre autres, la mobilisation de plusieurs technologies et compétences, il a souligné que l’ambition primordiale de l’OCP est de saisir toutes les opportunités de croissance qu’apporte le numérique non seulement en matière de production, mais aussi en termes de services à valeur ajoutée élevée offerts, plus particulièrement en Afrique.

Les ambitions de cette joint-venture est également de pouvoir développer et dynamiser un écosystème innovant et renforcer des compétences autour des dernières technologies, servant des enjeux de développement national et africain, a-t-il fait savoir.