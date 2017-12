L’OAPAM célèbre le 50ème anniversaire de sa création

La section locale de l’Organisation alaouite pour la promotion des aveugles du Maroc (OAPAM) a célébré, vendredi à Fès, le 50ème anniversaire de sa création.

S’exprimant à cette occasion, le responsable des sections de l’OAPAM, Amal Najjar, a mis l’accent sur les nombreuses activités initiées par l’Organisation depuis sa création en 1967 en faveur des non-voyants, notant que l’OAPAM ne cesse d’œuvrer pour l’intégration de cette catégorie sociale dans la vie socioéconomique.

Après avoir établi un recensement général des non-voyants, l’Organisation s’est penchée sur les moyens de leur insertion dans la société, à travers l’enseignement, la formation et la qualification, a-t-il relevé. S’agissant des actions d’éducation, il a fait savoir que l’OAPAM a procédé au niveau national à la mise en place de 13 établissements d’enseignement au profit des non-voyants, lesquels leur assurent une formation du primaire jusqu'au baccalauréat.

L’OAPAM a formé depuis sa création, entre autres, 560 enseignants, 1.000 standardistes, une cinquantaine de 50 kinésithérapeutes, des avocats, outre des lauréats qui se sont installés à l’étranger en tant que traducteurs.

La cérémonie de célébration du 50ème anniversaire de la création de l’OAPAM a été marquée par l’organisation d’activités culturelles et artistiques exécutées notamment par l’orchestre des non-voyants, ainsi que la remise d’un lot de lunettes par la délégation de la santé à des élèves et des trophées aux principaux partenaires de l’Organisation.