L’IPPIEM hors raffinage de pétrole en hausse pour le onzième mois consécutif

L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» demeure à la hausse pour le onzième mois consécutif de l’année 2021. Selon les chiffres publiés récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), il a enregistré une hausse de 0,5% au cours du mois de novembre 2021 par rapport au mois d’octobre 2021.



Cette évolution s’explique par la hausse de 1,2% des prix des «Industries alimentaires», de la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» (1,8%), de la «Métallurgie» (0,9%), a souligné le Haut-commissariat dans une note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) du mois de novembre 2021.



Selon la même source, la hausse de l’indice des prix à la production résulte également des hausses observées au niveau de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (0,3%) et dans la «Fabrication de textiles» et dans la «Fabrication d’équipements électriques» (0,2%), a-t-il fait savoir.



Dans sa note d’information, l’institution publique a également ajouté que cette évolution est aussi liée à la baisse de 0,2% des prix enregistrés dans la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques».



A titre de comparaison, au cours du mois d’octobre de la même année, l’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» avait enregistré une hausse de 0,2% par rapport au mois précédent.



Cette hausse avait été attribuée à l’augmentation observée au niveau des prix des «Industries alimentaires» (0,9%), de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de l’«Industrie d’habillement» (0,2%), dans la «Métallurgie» et dans la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» (0,1%).



Dans une précédente note d’information, le Haut-commissariat ajoutait que cette variation tenait également compte de la baisse de 1,9% des prix de la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» et de 0,2% de la «Fabrication de textiles».



Pour rappel, la hausse observée au cours du mois de septembre de l’année écoulée (2,0%) résultait de la hausse de 3,3% des prix des «Industries alimentaires», de 6,4% de l’«Industrie chimique», de 1,6% de la «Métallurgie» et de 0,3% dans la «Fabrication d’équipements électriques».



Selon les explications d’ »alors, elle avait été aussi attribuée à la baisse de 0,1% des prix dans la «Fabrication d’autres minéraux non métalliques» et dans la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements».



Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de novembre 2021.



Alain Bouithy