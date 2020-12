L’IPIEM hors raffinage recule pour le deuxième trimestre consécutif

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole est ressorti en baisse pour le deuxième trimestre consécutif, selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP).



Dans un rapport publié récemment, l’institution publique a indiqué que « l’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une baisse de 2,6% au titre du troisième trimestre 2020 par rapport à la même période de l’année 2019 ».



Pour rappel, l’IPIEM hors raffinage avait enregistré une baisse beaucoup plus importante de 21,4% au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période de 2019.



A en croire le Haut-commissariat, la régression de l’IPIEM hors raffinage au troisième trimestre résulte notamment de la baisse des indices de production respectifs des compartiments «fabrication de produits métalliques» (29,3%), «industrie automobile» (9,8%), «fabrication d’autres matériels de transport» (56,7%), «industries alimentaires» (4,0%) et «fabrication de produits électroniques» (25,6%).



Ce recul s’explique également par celui des compartiments «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (3,3%), «imprimerie» (34,3%), « fabrication d’équipements électriques» (5,6%), « industrie de textile » (3,8%) et «industrie du bois» (9,3%), a relevé le HCP dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière du troisième trimestre 2020.



A titre de comparaison, au deuxième trimestre, le recul du même indice avait été attribué notamment à ceux respectifs des indices de production des branches de l’«industrie automobile» (57,1%), de la « fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (31,5%), de l’« industrie de l’habillement » (37,4%), de la «fabrication de textiles» (44,7%), de la « métallurgie » (48,3%) et de la « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique » (48,1%).



Dans son précédent rapport, le Haut-commissariat avait également attribué cette régression à la baisse des indices de production des branches de la « fabrication d’équipements électriques » (42,4%), de la « fabrication de produits métalliques» (49,8%), de l’ « industrie du cuir et de la chaussure » (43,0%) et de l’ « industrie du bois » (62,5%).



Selon les statistiques relatives à l’IPIEM du troisième trimestre 2020, il ressort que l’indice de production de l’«industrie chimique» a en revanche enregistré une hausse de 11,4%. Tout comme ceux des secteurs de « la métallurgie » (4,8%), des « tabacs » (5,4%), de la «fabrication des produits en caoutchouc et en plastiques » (3,9%) ainsi que celui de la «fabrication de machines et équipements» (1,6%).



Pour rappel, souvenons-nous que l’institution publique avait fait état dans sa note d’information du trimestre précédent d’un accroissement de l’ordre de 3,3% de l’indice de production de l’«industrie chimique».



Il est à souligner qu’au troisième trimestre de l’année en cours l’indice de la production des industries extractives a enregistré une hausse de 3,8%, résultant de la hausse de l’indice de la production des « autres industries extractives » (4,2%) et de la baisse de l’indice de production de l’« extraction de minerais métalliques» (6,4%).

En parallèle, le Haut-commissariat a relevé une hausse de 0,7% de l’indice de la production de l’énergie électrique.



A titre de comparaison, au titre du deuxième trimestre dernier, l’indice de la production des industries extractives avait enregistré une hausse de 7,6%, suite à la hausse de l’indice de la production des « autres industries extractives » (8,2%) et à la baisse de l’indice de production de l’« extraction de minerais métalliques» (8,2%). Quant à l’indice de la production de l’énergie électrique, il avait accusé une baisse de 12,7%.



Alain Bouithy