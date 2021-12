L’IPIEM hors raffinage de pétrole en hausse pour le troisième trimestre d’affilée

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole poursuit sa tendance haussière pour le troisième trimestre consécutif.



Après une hausse de 0,9% au premier trimestre et de 19,9% au deuxième trimestre, le Haut-commissariat au plan (HCP) annonce qu’il a enregistré une hausse de 3,3% au cours du troisième trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020.



A en croire l’institution publique, cette évolution résulte notamment de la hausse de l’indice de la production des «industries alimentaires» (8,9%), de celui de la «fabrication d’équipements électriques» (22,7%), de celui de la «métallurgie» (16,1%), de celui de l’«industrie du bois» (30,2%), de celui de l’«industrie d’habillement» (6,8%), de celui de l’«industrie pharmaceutique» (8,8%) et de celui de l’«industrie textile» (11,5%).



Dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (base 100 : 2015), le HCP attribue aussi cette hausse à l’augmentation des indices de la «fabrication des produits métalliques» (5,1%) ainsi qu’à la «fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» (7,5%).



Selon la même source, l’évolution de l’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole est également liée à la hausse des indices de l’«industrie du cuir et de la chaussure» (11,0%), de la «fabrication de machines et équipements» (10,4%), de l’«imprimerie» (14,0%) ainsi que de la «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (5,3%).



A titre de comparaison, la hausse enregistrée au deuxième trimestre avait été attribuée notamment à la hausse de l’indice de la production de l’«industrie automobile» (85,3%), de celui de la «métallurgie» (98,3%), de celui de la «fabrication de machines et équipements» (83,0%), de celui d'«autres produits minéraux non métalliques» (38,5%), de celui de l’«industrie d’habillement» (48,9%), de celui de l’«industrie textile» (44,3%) et de celui de la «fabrication des boissons» (20,1%).



Dans une note d’information se rapportant à cette période, le Haut-commissariat expliquait également cette évolution par la hausse des indices de l’«industrie pharmaceutique» (17,9%), de la «fabrication des produits métalliques» (41,0%), de la «fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» (79,0%), de l’«industrie du bois» (57,1%), de l’«industrie du cuir et de la chaussure» (32,5%), de l’«industrie alimentaire» (3,6%) et de la «réparation et installation de machines et équipements» (54,2%).



A noter qu’en raison de la diminution de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 1,3% et de celui des « minerais métalliques » de 0,2%, l’indice de la production des industries extractives avait en revanche enregistré une baisse de 1,3%, d’après la même note. Tandis que l’indice de la production de l’énergie électrique enregistrait, pour sa part, une hausse de 15,8%.



Dans sa note d’information du troisième trimestre en cours, il est important de relever ici que l’indice de l’«industrie automobile» a en revanche accusé un recul de 11,8%, selon les données publiées par le Haut-commissariat. Tout comme les indices de l’«industrie chimique» et d’«autres industries manufacturières» qui ont enregistré des baisses respectives de 3,3% et de 9,1%.



Par ailleurs, selon toujours le HCP, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une hausse de 5,8%, résultant de l’augmentation de l’indice de la production d’«autres industries extractives» de 5,8% et de celui de l’«extraction de minerais métalliques» de 6,0%.



Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une hausse 4,0%.



A titre de rappel, l’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole avait enregistré une baisse de 1,2% au quatrième trimestre 2020.



Cette régression résultait notamment de la baisse de l’indice de la production de l’«industrie d’habillement» (18,6%), de celui de l’«industrie automobile» (9,1%), de celui «d’autres matériels de transport» (47,2%) et de celui de la «fabrication de produits électroniques» (25,2%).



Elle était également liée au recul observé au niveau des indices de la «fabrication d’équipements électriques» (17,7%), de l’«industrie du cuir et de la chaussure» (21,8%) et de la «fabrication des boissons» (1,8%).



Alain Bouithy