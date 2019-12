L’IPIEM hors pétrole en hausse pour le troisième trimestre consécutif

Pour le troisième trimestre consécutif, l’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse, selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP).

L’IPIEM hors raffinage a enregistré une hausse de 1,6% au cours du troisième trimestre 2019 par rapport à la même période de 2018, a annoncé l’institution publique dans une note d’information relative à l'indice de la production industrielle, énergétique et minière.

L’accroissement de l’IPIEM hors pétrole s’explique notamment par la hausse de l’indice de la production des «industries chimiques» (1,7%), de celui des «articles d’habillement» (6,0%), de celui de la « métallurgie » (6,9%), de celui de l’«industrie automobile» (3,0%), de celui de la «fabrication de boissons » (5,7%), de celui de la «fabrication de meubles » (7,1%) et de celui des « industries alimentaires » (0,5%), selon le Haut-commissariat.

Dans sa note, le HCP a toutefois relevé le recul de l’indice des «produits métalliques» (5,2%), de celui de l’« industrie du cuir et de la chaussure » (7,9%), de celui du « papier et carton » (4,9%), de celui des « produits en caoutchouc et en plastique » (1,9%) et de celui des «autres industries manufacturières» (4,2%).

A noter que la publication de nouvelles données relatives à l'indice de la production industrielle, énergétique et minière intervient concomitamment avec l’annonce par l’institution publique de l’adoption d'un nouvel indice de l’IPIEM.

En effet, le Haut-commissariat a annoncé qu’il avait adopté une nouvelle année de base 2015 au lieu de 2010 de l’indice de la production industrielle, énergétique et minière.

« Cette nouvelle série a connu l’actualisation de l’échantillon des produits et des entreprises, la révision de la structure des pondérations et l’adoption de la Nomenclature marocaine des activités de l’année 2010 au lieu de celle de 1999 », a-t-il souligné précisant que le nouveau panier de référence contient 436 articles au lieu de 378 et que les pondérations des produits ont été actualisées sur la base des nouvelles données sur la structure de production issue de l’enquête de structure réalisée par le HCP en 2014.

Rappelons que l’IPIEM hors raffinage de pétrole avait enregistré une hausse de 2,0% au cours du deuxième trimestre 2019 par rapport à la même période de 2018. Cette évolution avait été attribuée notamment à la hausse de l’indice de la production des «industries alimentaires» (5,0%), de celui des «industries chimiques» (2,1%), de celui des «articles d’habillement et fourrures» (6,5%), de celui de l’«industrie automobile» (10,9%), de celui des « papiers et cartons » (17,3%), de celui des « produits de l’industrie textile » (1,3%) et de celui des « machines et appareils électriques » (1,9%).

Au cours du premier trimestre de cette année, le Haut-commissariat avait également relevé une hausse de ce même indice de 2,7% par rapport à la même période de 2018 consécutive à la hausse de l’indice de la production des «industries chimiques» (7,2%), de celui des « autres produits minéraux non métalliques » (5,3%) avec une augmentation de l’indice de la production du ciment (7,9%), de celui des «articles d’habillement et fourrures» (10,4%), de celui des «produits métalliques» (12,1%), de celui des « produits de l’industrie textile » (3,7%), de celui de l’«industrie automobile» (1,5%) et de celui des « équipements de radio, télévision et communication » (5,2%).

Concernant l’évolution de l’IPIEM au premier trimestre, le Haut-commissariat a noté également l’accroissement de l’indice de la production des industries extractives de 2,7%. Cette évolution résulte de la hausse de l’Indice de la production des « produits divers des industries extractives » (2,8%) et de celui des « minerais métalliques » (1,9%) », a précisé l’institution publique relevant que l’indice de la production de l’énergie électrique a de son côté connu une hausse de 11,3%.