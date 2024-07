L'IA au centre de la 2ème édition de l'Université d'été d'Al Akhawayn

La deuxième édition de l'Université d'été d'Al Akhawayn (AUI) se tient du 21 au 26 juillet 2024 au Campus d'AUI à Ifrane, sur le thème "Combler le fossé des compétences en gestion de produits IA".



A travers un programme immersif de cinq jours, les participants exploreront la vaste gamme d'applications de l'IA dans un environnement corporate, ainsi que les outils disponibles pour faciliter l'utilisation et l'intégration de l'IA, indique Al Akhawayn dans un communiqué, notant que cette université d'été est destinée aux chefs d'entreprise, aux responsables au sein d'entreprises et aux ingénieurs.



Le programme couvre également les différentes phases d'un projet typique dans l'intelligence artificielle, les meilleures pratiques et les technologies de pointe nécessaires pour développer rapidement des prototypes IA et des preuves de concept, relève le communiqué, ajoutant qu'il met aussi en avant le rôle crucial de la qualité des données et de la gouvernance de l'IA, deux composantes essentielles pour la réussite des projets IA et le développement de systèmes d'IA éthiques.



Grâce à des activités, les participants pourront mettre en pratique la théorie, renforçant ainsi leur compréhension et l'application des connaissances dans des situations réelles, rapporte la MAP.



La deuxième édition de l'Ecole d'Eté sur l'IA à l'Université Al Akhawayn s'annonce enrichissante et transformative pour tous les participants, les dotant des compétences et des connaissances nécessaires pour exceller dans le domaine en constante évolution de l'intelligence artificielle, souligne-t-on.



A noter que l'Université Al Akhawayn à Ifrane se positionne comme une institution à l'avant-garde de l'enseignement supérieur au Maroc et en Afrique, particulièrement dans l'intelligence artificielle et la Big Data.



Suivant une approche innovante, Al Akhawayn œuvre à préparer ses étudiants aux défis technologiques et économiques du 21ème siècle et à un marché du travail en perpétuelle mutation, relève la même source, notant que l'IA et l'analyse de données sont aujourd'hui intégrées dans l'ensemble des programmes de l'Université.



Que ce soit au niveau des Bachelors, masters ou des formations exécutives, les étudiants bénéficient de cours spécifiques et de modules qui leur permettent de comprendre et d'appliquer les concepts de l'IA dans des contextes pratiques, conclut-on.