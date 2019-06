L'EMSI participe au Salon d’innovation de la Silicon Valley aux Etats-Unis

Le Maroc, à travers l’École marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), participe au Salon d’innovation de la Silicon Valley qui se déroule du 24 au 26 juin courant aux États-Unis. Ce salon d’innovation, qui aura lieu au Centre de congrès de Santa Clara aux États-Unis, sera organisé sous l’égide de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (FIAI), indique un communiqué de l'EMSI. Soutenu par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le consulat général suisse de San Francisco, la ville et l’Université de Santa Clara en collaboration avec le Bureau américain des brevets et des marques déposées, ce salon s’adresse a des fabricants, des industriels, des agents commerciaux, des financeurs qui pourront y trouver des centaines de nouveaux produits prêts à être commercialisés, relève la même source.

Et d'ajouter que près de 600 nouvelles inventions y seront présentées par 400 exposants de 25 pays attendus dans ce rendez-vous incontournable de la Silicon Valley, berceau des hautes technologies et de l’innovation.

Après sa remarquable participation lors du Salon international des inventions et des innovations technologiques "Archimède’’ à Moscou, le Salon international des inventions de Genève, le Salon de la créativité et de l’innovation Euro-Invent, à IASI et le Salon international des inventions INTARG à Katowice, où l’école a représenté dignement le Maroc en remportant 8 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 24 distinctions dont le grand prix du public et la décoration de son président professeur Kamal Daissaoui qui a été fait chevalier de l’ordre des sciences et de l’innovation, l’EMSI aspire à remporter encore une fois de grands prix lors de ce festival et espère continuer à représenter le Maroc honorablement.

Fondée en 1986, l'EMSI est la principale école d’ingénierie privée pluridisciplinaire au Maroc reconnue par l’Etat et est membre du Réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, souligne le communiqué. Pionnière depuis plus de 33 ans, l’EMSI offre cinq filières de spécialisation, à savoir l'ingénierie informatique et réseaux, l'ingénierie automatismes et informatique industrielle, le génie industriel, le génie civil bâtiments et travaux publics et l'ingénierie financière et audit.

Le Groupe EMSI compte 3 écoles à travers le Royaume, à savoir Casablanca, Rabat et Marrakech, toutes les trois reconnues par le ministère de l’Enseignement supérieur. Le groupe a également développé un réseau de partenaires dont des entreprises de renom afin de faciliter l’insertion professionnelle de ses lauréats.

Il est à signaler que dans le cadre de la recherche scientifique, l’EMSI a conçu et développé trois laboratoires dans les domaines de la recherche scientifique académique, l’innovation et l’invention. Le laboratoire SMARTiLab de l’École marocaine des sciences de l’ingénieur a reçu plus de 40 distinctions et médailles dans plusieurs pays dont la Chine, le Canada, la Corée, la Malaisie, la Turquie, la Russie et l’Espagne où l’EMSI a représenté dignement le Maroc, ce qui a été vivement salué par ses pairs et l’ensemble de la communauté scientifique.