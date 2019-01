L’EMSI lance la 6ème édition de sa Caravane de l'emploi

L'Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur (EMSI) a lancé, samedi à Marrakech, la 6ème édition de sa caravane de l'emploi, à travers le forum EMSI-Entreprises, initié cette année sous le thème "L'entreprise et le e-recrutement".

Organisé sous l'égide du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, cet événement a pour principal objectif de rapprocher le monde académique du monde de l'entrepreneuriat et d'améliorer l'employabilité des jeunes diplômés via un programme riche et varié alternant conférences et entretiens afin de permettre aux participants d'échanger et de se confronter aux réalités professionnelles et de saisir les opportunités d'emploi proposées par les entreprises présentes à ce forum.

Cette rencontre vise également à promouvoir la création des start-up en mobilisant des acteurs professionnels de renom, sensibles et impliqués dans la dynamique nationale de la promotion de l'entrepreneuriat, rapporte la MAP.

Ce forum se veut aussi une occasion pour les lauréats et étudiants de l'EMSI de postuler en direct aux offres de stages et d'emploi proposés par plus de 30 structures de renommée.

S'exprimant à l’ouverture de cette rencontre, la directrice de l’EMSI-Marrakech, Mme Nadia Kouicem a indiqué que ce forum s’inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place pour appuyer l’insertion des lauréats de cet établissement de l’enseignement supérieur.

L’EMSI ne ménage aucun effort dans le but de soutenir ses anciens et futurs lauréats dans leur insertion professionnelle, a-t-elle dit, ajoutant que cet événement constitue, en outre, une opportunité pour les entreprises de rencontrer et d’échanger avec ces lauréats.

Mme Kouicem n’a pas manqué d’exprimer son vœu de voir ce forum servir d’espace pour l’échange et l’interaction entre les différentes parties et favoriser ainsi des rencontres professionnelles fructueuses.

A noter que cette caravane de l’emploi organisée par le Groupe EMSI fera escale le 17 courant à Casablanca et le 28 février prochain à Rabat.

Fondée en 1986, l'EMSI est la principale école d'ingénierie privée pluridisciplinaire au Maroc reconnue par l'Etat. L’établissement est membre du réseau "Honoris United Universities", premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé.