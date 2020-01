L'Association Espoir Trait d'Union bénéficie d'une formation sur des fauteuils roulants modernes

Des cadres de l'Association Espoir Trait d'Union ont bénéficié d'une formation sur le montage et l'usage de fauteuils roulants modernes, animée, à Rabat, par des experts américains. Ainsi, des infirmiers et des techniciens de l’association ont été initiés, une semaine durant, à ces fauteuils roulants modernes répondant aux besoins des personnes en situation de handicap et facilitant leur intégration dans la société.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’Association Espoir Trait d’Union, Fatiha Bouhlal Bennani, a affirmé que cette session de formation s'inscrit dans un partenariat avec la Fondation LDS Charities, active dans le domaine social à travers le monde, notamment en Afrique.

Cette fondation met à la disposition de l’association près de 300 fauteuils roulants annuellement, en plus d’experts pour former le personnel de l’association, a fait savoir Mme Bouhlal Bennani, précisant que le montage de ces fauteuils se fait en fonction des besoins des bénéficiaires et exige, ainsi, une évaluation du degré du handicap. A l’issue de leur formation, après trois ans, les cadres de l’association obtiennent un certificat reconnu par l’Organisation mondiale de la santé, a-t-elle souligné.

Association reconnue d'utilité publique et créée en 2000, Espoir Trait d’Union fournit de multiples services aux catégories vulnérables, en particulier aux personnes à mobilité réduite. Elle est également active dans plusieurs domaines tels que la médecine ou l’éducation. Lors de cette session de formation, des fauteuils roulants ont été distribués aux bénéficiaires, en fonction de leurs besoins.

Selon le Haut-commissariat au plan, près de 5,1% de la population est en situation de handicap au Maroc, soit 1,7 million de personnes. Le taux de handicap en milieu rural s'élève à 5,5% (727.833 personnes), contre 4,3% en milieu urbain (975.591 personnes).