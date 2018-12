L’Association Dakhla Mobadara démarre son programme sur les chapeaux de roues

Créée dans le cadre d’un projet Royal visant à initier l’auto-emploi des jeunes, notamment les diplômés, l’Association Dakhla Mobadara a dévoilé son programme 2019-2021 lors d’une rencontre organisée récemment.

Présidée par Khattatt Yanja, président du conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, la rencontre a réuni plus de trois cents personnes, essentiellement des porteurs de projets. Elle a permis d’expliquer aux postulants aux financements la nature des prêts sans intérêt que l’association entend mettre à leur disposition.

Prenant la parole, le président de l’association, le docteur Hommaid Hammoudi, a expliqué à l’assistance que l’association n’est pas en mesure de financer tous les projets, d’autant plus que parmi ceux-ci, il y en a qui existent déjà et en grand nombre.

Il a, ensuite, souligné que les porteurs de projets sélectionnés devront suivre une formation avant de recevoir lesdits prêts.

A noter que les partenaires de Dakhla Mobadara dans cette opération sont le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, l’ANAPEC, l’Agence de développement social, la Fondation Banque Populaire, la Fondation Phosboucraa et l’Agence pour le développement économique et social des provinces du Sud.