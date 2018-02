L’Allemagne, un marché prometteur pour les exportateurs marocains de fruits et légumes

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch a déclaré, mercredi à Berlin, que l’Allemagne constitue un marché prometteur pour les exportateurs marocains de fruits et légumes.

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de l’ouverture du pavillon marocain au 26è Salon de Fruit Logitica qui se tient du 7 au 9 février 2018 à Berlin, le ministre a soutenu que l’Allemagne est un marché important pour les produits agricoles marocains en général, appelant à déployer davantage d’efforts pour développer les exportations de fruits et légumes vers ce pays, qui constitue la première puissance économique de l’Europe.

M. Akhannouch a mis en évidence la présence en force du Maroc à cette foire et à laquelle il participe pour la 17è fois avec plus d’une quarantaine de producteurs et d’exportateurs marocains outre des représentants d’associations qui chercheront à établir des partenariats et à promouvoir des contrats d’affaires avec leurs homologues allemands.

Le ministre a tenu à rappeler, à ce propos, que les exportations marocaines en produits agricoles et de pêche atteignent annuellement une valeur de 50 milliards de DH, ajoutant que l’Europe constitue le premier client du Maroc en la matière.

M. Akhannouch a indiqué avoir saisi cette occasion pour s’entretenir avec le secrétaire d’Etat au ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Hermann Onko Aeikens, sur les moyens de promouvoir la coopération entre le Maroc et l’Allemagne.

Il a ajouté que les deux parties ont convenu d’intensifier leur coopération dans les domaines de l’agriculture biologique et de la formation, soulignant que cette réunion aura un impact important sur les cinq prochaines années à travers l’élaboration d’un plan d’action prometteur pour les deux pays.

L’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), qui organise la participation du Maroc à ce Salon, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, indique que cette foire permettra aux exportateurs marocains, en plus des opportunités commerciales qu’elle offre, de s’informer sur les nouvelles tendances du marché et les dernières technologies se rapportant au secteur des fruits et légumes.

D’une superficie de 1032 m², le pavillon marocain mettra en avant la richesse de l’offre marocaine à travers l’exposition d’une palette de produits agricoles (agrumes, primeurs, fruits rouges, avocats, pommes, grenadines, etc).

Plus de 3077 exposants représentant 84 pays participent à la 26è édition de Fruit Logistica qui ambitionne de recevoir 76.000 visiteurs de 130 pays.