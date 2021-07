L'Agence Bayt Mal Alqods Acharif soutient des centres hospitaliers de la ville sainte

L'Agence Bayt Mal Alqods Acharif a remis des équipements médicaux et des lots de médicaments au profit des centres hospitaliers d'urgence d'Al Qods occupée.



Dans un communiqué publié jeudi, l’Agence a indiqué avoir remis un lot de médicaments et de fournitures médicales à l'hôpital de l'Association caritative al-Makassed dans la ville sainte et un autre lot d’équipements médicaux au Centre de santé arabe dans l'esplanade de la Mosquée Al Aqsa.



Cette opération vise à répondre aux besoins des services d'urgence de ces centres hospitaliers en médicaments et équipements biomédicaux, suite aux récents événements qu’a connus Al Qods Acharif au cours du mois de Ramadan, souligne le communiqué, notant que ces évènements ont été soulevés par le «Rapport de surveillance, d'observation et de suivi» qui a été publié par l'Agence début juin.



Le coût de cette opération qualitative, qui a été financée par l'Agence grâce aux dons du peuple marocain, s'élève à plus de 60.000 dollars US.



Les lots remis comprennent, entre autres, des antibiotiques, des fournitures médicales et du matériel biomédical, notamment des appareils ECG, des moniteurs de signes vitaux, des concentrateurs d'oxygène avec une capacité de 5 litres, des appareils d'aspiration électrique (16 et 20 litres), ainsi qu'une plateforme équipée pour la stérilisation d'une capacité de 24 litres.



Cette aide médicale fournie par le peuple marocain, qui s'est toujours tenu aux côtés du peuple palestinien dans les situations difficiles, n'est pas la première, a déclaré Ali Al-Hussaini, superviseur médical de l'hôpital al-Makassed, rappelant que le Royaume, sous le leadership de S.M le Roi Mohammed VI, n’a cessé de fournir des aides similaires au peuple palestinien.



«A chaque fois où l'hôpital se trouve confronté à des moments difficiles et souffre de pénuries de matériel médical, nous trouvons le soutien de l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif», a-t-il dit, exprimant ses remerciements et sa gratitude à S.M le Roi Mohammed VI pour cette noble initiative, qui intervient à un moment où l'hôpital al-Makassed souffre de problèmes financiers et d'une pénurie de médicaments et de fournitures médicales.



De son côté, le directeur administratif du Centre de santé arabe, Ahmed Sorour, a déclaré que le centre avait un besoin urgent des équipements médicaux remis par l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif.



Après avoir exprimé ses remerciements et sa gratitude à S.M le Roi Mohammed VI pour l'assistance et la subvention accordées par le Souverain à la mosquée Al-Aqsa, il a salué l’interaction rapide de l'Agence Bayt Mal Alqods Acharif avec la demande soumise par le Centre concernant cette aide médicale.