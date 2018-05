L’African Banker Awards récompense l’engagement de Crédit agricole en faveur des petits agriculteurs

Le prix décerné au Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) pour son action en faveur de l’inclusion financière en Afrique, récompense l’engagement du Groupe dans l’accompagnement des petits agriculteurs et ménages ruraux ainsi que les efforts qu’il déploie pour l’amélioration des revenus et conditions de vie de la population marocaine, indique le GCAM dans un communiqué.

Cette distinction confirme également le modèle innovant et unique au monde mis en place par le GCAM pour assurer l’accès au financement de toutes les franges de la population marocaine, ajoute la même source, qui relève que ce modèle que le GCAM exporte aujourd’hui en Afrique subsaharienne, a été audité et reconnu par des institutions internationales telles que la FAO et la Banque mondiale.

Le GCAM a reçu, récemment à Busan (Corée du Sud), le prix de “l’African Banker Awards 2018” pour son action en faveur de l’inclusion financière en Afrique, rapporte la MAP. La Banque marocaine était en lice avec d’autres institutions bancaires majeures du continent, en particulier Fourth Generation Capital Limited du Kenya, Baobab Groupe de France, Equity Group du Kenya et JUMO World de l’Afrique du Sud.

“Entreprise citoyenne engagée, le Groupe Crédit Agricole du Maroc est conscient de la nécessité d’œuvrer efficacement pour le développement des espaces ruraux et du monde agricole. A ce titre, le Groupe travaille avec acharnement depuis plusieurs années pour construire un modèle de financement durable et performant au service du développement du monde rural, dans le respect des bonnes pratiques en matière de gestion”, souligne le communiqué.

Conçu pour reconnaître les réformes, la modernisation rapide et l’expansion du secteur bancaire et de la finance en Afrique, “African Banker Awards” identifie et récompense les institutions africaines qui ont contribué au maintien de l’excellence et des meilleures pratiques dans les services financiers africains primant ainsi 10 catégories notamment la meilleure banque africaine de l’année, meilleure banque d’inclusion financière, meilleur ministre des Finances, meilleur gouverneur, banquier de l’année.

Le jury en charge de l’identification et de l’étude de chaque candidature est composé entre autres de représentants d’agences multilatérales et d’experts internationaux.

Pour la catégorie “Banque socialement responsable de l’année”, le jury prend en compte, pour l’octroi de ce prix, des exemples concrets de projets et d’initiatives dans les institutions qui ont eu un impact durable sur les communautés auxquelles elles s’adressent.