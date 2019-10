L’ASMEX lance son nouveau cycle de rencontres dédié aux adhérents

Le pôle offre exportable de l’ASMEX vient de lancer un nouveau cycle de rencontres baptisé «Made in Morocco» sous un thème unique «Echanger et partager les bonnes pratiques business à l’export».

Ces rencontres, qui auront lieu une fois par mois, seront l’occasion pour les entreprises exportatrices marocaines et membres de l’ASMEX ayant réussi à l’international, de partager leurs expériences.

L’objectif est de faire connaître au plus grand nombre les best practices en matière d’export à même d’accroître la performance des exportateurs dans les marchés porteurs.

Ce nouveau cycle de rencontres «Made in Morocco» connaîtra la participation de plusieurs dirigeants et responsables de grandes entreprises opérant dans l’écosystème de l’export qui partageront leur vécu, les défis auxquels ils ont dû faire face, ainsi que leurs conseils pour les surmonter. Ce sera l’occasion également pour les membres de l’ASMEX de s’enquérir des différentes normes et exigences des marchés internationaux propres à chaque secteur et d’identifier de nouveaux débouchés pour leurs produits. La première rencontre a eu lieu le 3 octobre courant, avec l’intervention de Abdelhakim Marrakchi, PDG de Maghreb Industries, leader marocain dans l’exportation des produits de la confiserie.

Créée en 1959, Maghreb Industries a dû attendre 32 ans pour que sa première opération à l’export voit le jour, 20 ans après la marque décroche un contrat direct avec les Etats-Unis.

Aujourd’hui c’est une entreprise leader avec un CA de 25 millions d’euros et plus de 350 collaborateurs de différentes cultures. C’est aussi une entreprise citoyenne qui lutte contre le changement climatique et autoproduit 40% de son énergie avec une empreinte carbone faible.

A l’issue de son témoignage, Abdelhakim Marrakchi a déclaré : « Ce nouveau cycle de rencontres est très important pour les adhérents de l’ASMEX en termes de retour d’expériences. Le Maroc représente une excellente plateforme pour se développer sur des marchés porteurs étrangers. Rien n’est impossible, à condition de savoir se battre pour d’abord percer et ensuite assurer sa durabilité ».

Rappelons que Maghreb Industries a pu élargir son champ d’actions sur plusieurs pays à savoir : les Etats Unis, l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal, l’Egypte, la Suisse, la Belgique, entre autres et ce à travers son offre diversifiée et surtout adaptée à chaque marché via ses différentes marques et gammes de produits.