L’ANP mène une large campagne de désinfection et de stérilisation du port d’Essaouira

Une large campagne de désinfection et de stérilisation du port d’Essaouira a été menée, samedi, par l’Agence nationale des ports (ANP) et ce, dans le cadre des efforts consentis pour la mise en application des mesures préventives visant à circonscrire la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette campagne a été supervisée par une équipe du service d’hygiène relevant de l’ANP, qui a mobilisé toutes ses unités pour veiller à la désinfection et à la stérilisation du port de la cité des alizés, dans le cadre du souci de l’ANP à Essaouira à garantir la sécurité sanitaire des employés, ouvriers et marins du port.

Ces opérations de désinfection s’effectueront pendant trois jours de chaque semaine et seront appuyées par des campagnes de sensibilisation sur le terrain au profit des professionnels et des commerçants de poissons au port, pour les inciter à se conformer aux mesures et consignes d’hygiène personnelle et de désinfection et de stérilisation des matériels et bateaux de pêche.

Ces mesures préventives auxquelles ont adhéré les services de l’ANP à Essaouira visent à “immuniser” le port de la ville contre la propagation du Covid-19, étant donné que cette structure constitue une source importante des poissons vendus sur le marché et un lieu de rassemblements lors des opérations d’achat et de vente des produits de la mer.