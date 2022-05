L'ANP enregistre un RNPG de -16 MDH en 2021

Le résultat net part du groupe de l'Agence nationale des ports (ANP) s'est établi à -16 millions de dirhams (MDH) durant l'année 2021, contre 64 MDH en 2020.



Le résultat net consolidé, lui, s'est situé à -56 MDH au titre de l'exercice écoulé, indique l'Agence dans un communiqué financier, notant que le résultat d'exploitation consolidé s'est, quant à lui, élevé à 53 MDH, en repli de 51% par rapport à 2020. Cette diminution est due principalement à la baisse du chiffre d'affaires de la SGPTV (Société de gestion du port de Tanger Ville) de 14,8% et à la hausse des charges d'exploitation retraitées de l'ANP de 13,2%, fait remarquer la même source.



Parallèlement, l'ANP fait savoir que son chiffre d'affaires consolidé réalisé en 2021, comparé à celui de 2020, a connu une augmentation de 6,2% à plus de 2,18 milliards de dirhams (MMDH), rapporte la MAP.



Cette hausse s'explique principalement par l'effet conjugué de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'ANP de 6,5%, de la progression du chiffre d'affaires de Portnet SA de 8,6% et de la baisse du chiffre d'affaires de la SGPTV de 14,8%, sous l'effet de l'arrêt de son activité suite à la situation sanitaire relative à la pandémie de Covid-19.



S'agissant des comptes sociaux, ils font état d'un niveau d'activité des ports gérés par l'ANP de 91,04 millions de tonnes (MT) en 2021, soit une légère diminution de 1,6%.



Ce recul s'explique principalement par la baisse des trafics d'engrais (-8% à 11,7 MT), de phosphate (-5,6% à 9,5 MT), des céréales (-24,1% à 7,1 MT) et du Soufre (-5,1% à 6,9 MT).



A contrario, d'autres trafics comparés à 2020 ont évolué à la hausse, particulièrement ceux des conteneurs (+1,4%), du charbon (+7,8%), d'acide phosphorique (+9,1%) et des hydrocarbures (+8,5%).



En outre, l'ANP indique que le chiffre d'affaires poursuit sa progression en enregistrant en 2021 un montant de 2,06 MMDH, en augmentation de 6,5%.



Les charges d'exploitation se sont élevées à 2 MMDH, en hausse de 8,3% sous l'effet conjugué de la progression des achats de 7%, de la baisse des autres charges externes de 8,5% et de l'augmentation des dotations aux amortissements et aux provisions de 31%.



La valeur ajoutée a atteint plus de 1,34 MMDH en 2021, en croissance de 12,8% par rapport à 2020, ce qui permet de dégager un taux d'intégration de près de 65%.



Le résultat d'exploitation a augmenté, quant à lui, de près de 20% à 186,1 MDH en 2021. Sans les dotations aux amortissements et aux provisions, ce résultat enregistra une hausse de 28% comparativement à 2020.



Le résultat net, lui, s'est établi à 46,1 MDH, contre 66,3 MDH en 2020. Hors provisions financières et majorations de retard des marchés appliquées par l'ANP en 2020, le résultat net augmenterait de 23% par rapport à 2020.



Pour ce qui est de la capacité d'autofinancement, elle s'est chiffrée à 561,6 MDH en 2021, en hausse de presque 1% par rapport à 2020.