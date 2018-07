L’ANCFCC lance officiellement l’espace E-cadastre, E-géodésie et E-cartographie

L'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) poursuit son développement stratégique, et entame une nouvelle phase du processus de digitalisation de ses process.

Le 2 juillet, l’ANCFCC a procédé au basculement en mode digital de l’ensemble de ses services liés aux activités du cadastre et de la cartographie, à travers une plateforme baptisée « L’espace cadastre et cartographie » permettant de répondre avec fluidité et transparence aux besoins de ses partenaires professionnels, en l’occurrence les ingénieurs géomètres topographes (IGT).

Aujourd’hui, près de 1.000 dossiers cadastraux sont traités quotidiennement, exclusivement par voie digitale à travers le Royaume.

Cette évolution des services de l’administration verse en faveur de la compression des délais, la sécurisation des canaux d'échange d'informations, la traçabilité absolue et l'interaction en temps réel entre la plateforme et les utilisateurs. Aussi, la formule digitalisée doit permettre d’instaurer un guichet unique entre le cadastre et la conservation foncière, ce qui donne la possibilité aux utilisateurs de profiter d'une seule et même plateforme pour consulter l'ensemble des documents y afférents et engageant leurs transactions de bout en bout.

Ce nouveau palier atteint dans la digitalisation des services de l'ANCFCC intervient alors que le rythme de production en matière d’immatriculation foncière atteint des niveaux inégalés avec la production annuelle de 350.000 titres fonciers dès cette année 2018. L'ANCFCC accueille d’ailleurs chaque année plus de 3 millions d'usagers, dont aujourd’hui, 1 million d’usagers via le portail.

A noter que la prochaine étape portera sur la digitalisation des procédés liés aux activités de notariat. Il est à escompter une transformation digitale complète à opérer dans la filière, à l'instar de ce que l'ANCFCC vient de réaliser avec succès pour le cadastre, la cartographie et la géodésie.