L'AMMC publie les indicateurs semestriels des OPCI

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de publier un rapport sur les indicateurs semestriels relatifs aux Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) au titre du 1er semestre de l'année 2024.



Dans ce rapport, l'Autorité présente dans une première partie les chiffres clés au 1er semestre 2024 (S1-2024) et dans une seconde partie, les indicateurs de l'activité des OPCI.



L'actif net des OPCI a atteint plus de 85,84 milliards de dirhams (MMDH) au titre du S1-2024, ressort-il de ce document, qui fait état d'un nombre d'actifs immobiliers détenus de 1.213.



La valeur de ces actifs immobiliers détenus par ces OPCI a atteint 95,28 MMDH, ajoute la même source, précisant qu'il s'agit de 50 OPCI gérés par 12 sociétés de gestion.



La ventilation de l'actif net par stratégie d'investissement adoptée par les OPCI fait état de 12 OPCI spécialisés représentant une part de 66,5% et 38 OPCI diversifiés représentant 33,5%.