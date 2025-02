L'AMMC présente ses priorités d'action 2025

Les priorités de l’AMMC pour 2025 s'articuleront autour de quatre axes majeurs, à savoir "mobiliser l'épargne et promouvoir la finance durable", "intensifier les actions d'éducation financière et accompagner les acteurs du marché", "renforcer l'efficacité de la supervision" et "améliorer la performance organisationnelle et RSE de l'AMMC", indique un communiqué de l'Autorité.



Pour ce qui est du premier axe "mobiliser l'épargne et promouvoir la finance durable", l'Autorité poursuivra ses efforts pour encourager l'investissement dans les instruments financiers et promouvoir le développement d’une finance verte et durable.



Concernant le 2ème axe, elle renforcera en 2025 son engagement pour le développement d'un marché des capitaux dynamique, inclusif et innovant.



Pour ce qui est du renforcement de son approche de supervision en 2025, l'AMMC compte digitaliser, intensifier les contrôles et mener des actions de sensibilisation sur les délits boursiers avec l'opérationnalisation de la digitalisation des inspections, la multiplication des missions d'inspection et la réalisation de missions SCOP (supervision et contrôle des opérations sur certaines Pratiques du marché).



Quant au 4ème axe, l'AMMC s'attellera les prochains mois à améliorer son efficience organisationnelle et sa responsabilité sociale et environnementale (RSE).