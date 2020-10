L’AMMC lance l’ application Quiz Finance pour se familiariser avec le marché des capitaux

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) lance « Quiz Finance », une application mobile d’éducation financière qui a pour objectif de rapprocher le grand public du marché des capitaux et de développer ses capacités et ses aptitudes financières.



Disponible gratuitement en version française sur Google Play, et prochainement en version arabe,« Quiz Finance » est une application ludique qui propose aux utilisateurs, experts comme débutants, d’améliorer leur culture financière en apprenant davantage sur l’épargne, les placements ou encore les instruments financiers.



Avec une interface simple et intuitive, les utilisateurs peuvent s’inscrire pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités. Pour démarrer, chaque joueur détermine son profil en fonction de son niveau de connaissance du marché des capitaux : débutant, intermédiaire ou expert. Et pour chaque profil, 5 différents niveaux de 8 questions chacun sont proposés.



L’application compte aujourd’hui plus de 300 questions et de nouvelles questions seront ajoutées régulièrement pour enrichir en permanence les connaissances des joueurs. Ces questions couvrent différents sujets, comme l’investissement, les instruments financiers, les droits et les responsabilités ou encore la protection contre la fraude. Le lancement de « Quiz Finance » s’inscrit dans le cadre de la 4ème participation de l’AMMC à la World Investor Week (WIW). Cet évènement mondial mobilise chaque année les régulateurs des marchés des capitaux autour de l’éducation financière du public durant les mois d’octobre et novembre.



En parallèle au lancement, l’AMMC a également prévu différentes actions éducatives comme l’organisation de webinaires et la publication de capsules et guides pédagogiques autour de la finance.