L’AMDIE lance “Invest In Morocco-Kigali Round”

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a organisé, lundi 25 mars à Kigali, au Rwanda, le forum d’affaires «Invest In Morocco – Kigali Round», en marge de la 7ème édition de l’Africa CEO Forum qui s’est tenue du 25 au 26 mars courant.

Destinée aux investisseurs de premier plan du continent africain, cette rencontre économique de haut niveau visait à promouvoir les opportunités d’investissement qu’offre le marché marocain auprès des chefs d’entreprise du continent. C’est ainsi que plus de 250 hommes d’affaires et décideurs institutionnels ont pris part à Kigali à cette session.

Soulignons que cet évènement a été marqué par la participation d’importants intervenants, dont Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Coopération africaine, Salaheddine Mezouar, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Hicham Boudraa, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Said Ibrahimi, directeur général, Casablanca Finance City Authority (CFCA) et Alain Ebobissé, directeur général, Africa 50 Fund.

«Invest In Morocco – Kigali Round» marque ainsi une nouvelle approche dans les activités de promotion de l’investissement étranger au Maroc, visant une meilleure attractivité du Royaume aux investissements intra-africains.

A noter que la capitale rwandaise est la première étape d’une série de forums d’investissement prévus dans différents marchés stratégiques du continent.

Cet évènement s’inscrit, par ailleurs, dans un cadre plus global, marqué par la poursuite de la mise en œuvre de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI fondée sur le développement de relations équilibrées et mutuellement bénéfiques avec les économies subsahariennes partenaires du Maroc.

Présentée comme l’une des zones économiques les plus dynamiques au monde pour l’heure, l’Afrique demeure un continent aux opportunités incommensurables. Le Groupe Banque africaine de développement estime la croissance économique du continent à 3,5% en 2018 et anticipe un bond à 4% en 2019. Cette dynamique exceptionnelle est soutenue par l’émergence d’une classe moyenne, efficace, une industrialisation et une urbanisation grimpantes, ainsi que des échanges commerciaux en progression vers le monde et à l’intérieur du continent.