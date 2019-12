L'AMCA et l'ESITH renforcent leur partenariat

Une convention de partenariat a été signée, samedi à Casablanca, entre l'Association marocaine de la communauté achats (AMCA) et l'école supérieure des industries du textiles et de l'habillement (ESITH), en marge du Symposium des achats du Maroc 2019 tenu sous le thème "les perspectives de la fonction Achats à l'horizon 2025". A travers cet accord signé par le président de l'AMCA Yassine Serhani et le président du directoire de l'ESITH Mohamed Lahlou, l'association s'engage à participer, à la demande de l'ESITH, à l'actualisation des contenus pédagogiques en fonction de l'évolution des métiers d'achat au regard du marché d'emploi, au lancement de nouveaux programmes et à étoffer, en cas de besoin, l'offre de la formation professionnelle de l'école destinée aux entreprises en développant des cycles de formation par secteur d'activité. L'AMCA s'engage également à promouvoir l'offre de formation de l'ESITH destinée à la communauté Achats, à assurer des activités de coencadrement des étudiants de l'école et à les accompagner dans leur insertion professionnelle. En outre, les deux parties s'engagent au lancement conjoint d'un centre d'Excellence en Achats, qui sera la référence nationale dans cette discipline tant sur les plans académiques que professionnel et entrepreneurial ainsi qu'à l'organisation des événements autour des métiers achats. Dans une déclaration à la MAP, en marge de la signature, le président du comité formation au sein de l'AMCA, Yassine Haoud, a indiqué que l'Association s'est fixée comme principale mission de promouvoir et d'impulser la montée en compétence de la fonction achats, et ce à travers plusieurs projets et partenariats avec différentes institutions académiques (écoles d'ingénierie et de management). "Cette convention s'inscrit dans l’alignement des compétences des futurs lauréats de l'école avec les besoins des professionnels de la fonction achats", a t-il relevé, notant que l'insertion des professionnels dans les cursus académiques ne peut que professionnaliser davantage ces cursus par des compétences opérationnelles destinées aux divers acteurs économiques du pays. De son côté, le président du directoire de l'ESITH s'est félicité de la signature de ce partenariat,soulignant que l'école est la première au niveau national à lancer, il y a dix ans, une formation sourcing achats. "Nous travaillons avec l'AMCA depuis 2012. La signature de cet accord constitue une consécration pour préparer un avenir plus prospère pour cette fonction qui reste encore insuffisamment connue au niveau national", a t-il dit.