L'AFD finance un projet d’irrigation dans la province d'Errachidia

Le Maroc et l'Agence française de développement (AFD) ont conclu récemment une convention de subvention de 20 millions d'euros pour le financement d'un projet de développement, d'irrigation et d'adaptation de l’agriculture aux changements climatiques à l'aval du barrage de Kaddoussa, dans la province d'Errachidia.

L'objectif de ce projet est d'améliorer la résilience aux changements climatiques et la durabilité du développement agricole dans la plaine de Boudnib par la promotion du développement d'une agriculture irriguée productive et durable et la préservation de la ressource en eau souterraine, indique un communiqué de l'AFD.

Déléguée à l'AFD par le Fonds vert pour le climat, mécanisme financier de l’ONU, cette subvention vient s’ajouter à un prêt de 40 millions d’euros accordé par l’Agence en juin 2017, indique-t-on de même source, notant que ce financement additionnel favorisera l’adaptation de l’agriculture au changement climatique dans les oasis et la lutte contre la désertification en participant à la construction du réseau d’irrigation, rapporte la MAP.

Le développement économique des oasis bénéficiera en particulier aux jeunes et aux femmes, selon la même source. "Ce territoire caractérisé par une forte aridité où, traditionnellement, la seule agriculture possible est celle qui se confine dans les oasis à proximité des oueds, peut se transformer progressivement en une zone de production majeure de la datte à forte valeur ajoutée grâce à une gestion raisonnée des ressources en eau", estime le directeur de l’AFD au Maroc, Mihoub Mezouaghi, cité dans le communiqué.

Le projet, qui constitue le premier financement du Fonds vert pour le climat obtenu par l’AFD, témoigne de l'engagement de l'Agence dans l’action climatique, dès lors que 50% de ses financements ont aujourd'hui un effet positif direct sur l'atténuation ou l'adaptation au climat, fait-on savoir.

L'AFD fait état, en ce sens, de son ambition d'aller encore plus loin et rendre 100% de ses projets compatibles avec l'accord de Paris, en vue d'accompagner l'émergence de modèles de développement bas carbone et inclusif pour favoriser la résilience de l’environnement et des écosystèmes, notamment ruraux, au changement climatique.