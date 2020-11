L’ADD lance la plateforme digitale “ startuphubmaroc.ma ”

La plateforme digitale “startuphubmaroc.ma” a été lancée par l’Agence de développement du digital (ADD), dans le cadre des efforts déployés par l’agence, ainsi que plusieurs acteursœuvrant pour le développement de l’écosystème des start-up au Maroc. L’objectif de la plateforme est de répondre, de manière progressive, aux doléances exprimées parles start-up marocaines, mais également de valoriser et d’augmenter la visibilité de l’ensemble des initiatives portées par les acteurs de l’écosystème, telles que l’accès aux mesures d’accompagnement et d’appui proposées par les institutions des secteurs publics, privés et associatifs, indique l’ADD dans un communiqué.



La plateforme digitale est conceptualisée grâce aux efforts conjugués des start-up, des incubateurs et accélérateurs, des fédérations d’entreprises, des institutions publiques, ainsi que d’organisations de coopération internationale, dans un esprit de complémentarité et de synergie avec les projets en cours d’élaboration, souligne le communiqué. “Startuphubmaroc.ma” offre à ses utilisateurs dans sa première version un référentiel des initiatives, structuré par phase de développement de la startup (idéation, amorçage, scaling, internationalisation) et par type d’initiatives (incubation, financement, espaces de coworking...), selon la même source, précisant que ce référentiel permet un accès simple et fluide aux informations relatives aux mesures d’accompagnement et d’appui proposées par les différents organismes, rapporte la MAP. Elle offre aussi un annuaire des start-up, référençant les start-up et permettant d’augmenter leur visibilité auprès des porteurs d’initiatives et des donneurs d’ordre, via une inscription volontaire et des profils 100% personnalisés, un observatoire de l’écosystème composé, ainsi qu’une carte interactive du Maroc permettant de géolocaliser les startup et les porteurs d’initiatives et d’avoir une idée globale sur leur répartition régionale.



Il s’agit également de mettre à la disposition des utilisateurs, une synthèse des statistiques de la plateforme et de l’écosystème des start-up (nombre de start-up référencées, répartition régionale des start-up, nombre des initiatives et des porteurs des initiatives), ainsi qu’une rubrique ‘Actualités et événements’ qui verra le jour prochainement. Etablissement public stratégique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’ADD a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.