Kingdom of Taste: Les New-Yorkais découvrent les goûts d' une culture authentiquement marocaine

Dans le prestigieux quartier de Hudson Yard and Public Square & Gardens, en plein cœur de Manhattan, tout semblait normal en cette fin de semaine. Des gens qui vaquent à leurs propres affaires et d’autres qui préfèrent profiter des rayons d’un soleil doux, jusqu’à ce qu’un groupe de Gnawa vient annoncer une présence marocaine remarquée dans ce quartier huppé de la Grande Pomme. Il s’agissait bien d’un événement éminemment marocain haut en couleur puisqu’une vaste campagne de communication placée sous le thème “Morocco, Kingdom of Taste”, vient d’y prendre quartier dans le but de promouvoir l’“offre exportable” marocaine auprès des New-yorkais et des Américains en général. Lors de ce rendez-vous, qui se poursuit jusqu’au 29 septembre, les New-yorkais ont la chance de “venir visiter et déguster, parfois +à l’aveugle+” les fines bouchées spécialement conçues par la Cheffe marocaine Yasmina Ksikes. La thématique choisie pour cette action de promotion est : “Morocco, Kingdom of Taste” où cinq filières sont mises en valeur sous forme d'îlots : Filière fruits et légumes, Filière agrumes, Filière oléicole, Filière Produits du terroir et Filière Produits de la pêche. “L’objectif de cet événement est de promouvoir les produits agroalimentaires et ceux de la pêche d’origine Maroc”, a indiqué à cette occasion, El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement à l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) – Morocco Foodex, partie organisatrice de l’exposition. En effet, l’offre exportable marocaine regroupe un ensemble de facteurs permettant d’offrir une variété de produits riches par leurs diversités, reconnus par leur traçabilité, uniques par leurs saveurs et aussi compétitifs grâce à la politique agricole mise en place ces dernières années par le Royaume. M. El Alami a en outre relevé, dans une déclaration à la MAP, que la finalité de cette campagne est d’informer le consommateur américain de la qualité Premium des produits marocains et de leur diversité et richesse, ainsi que de prospecter des opportunités d’affaires dans ces domaines. L’événement est aussi une fenêtre pour découvrir et apprécier la gastronomie marocaine. La Cheffe marocaine Yasmina Ksikes a fait preuve d’une grande générosité en essayant d’expliquer à une assistance américaine curieuse, la richesse d’une cuisine qui reflète un savoir-faire ancestral. “C’est la première fois que je fais l’expérience de la cuisine marocaine. J’ai beaucoup aimé le goût prononcé des gâteaux”, a confié à la MAP, la Newyorkaise Jessy.A, qui ne cachait pas son intérêt à découvrir encore plus la culture marocaine et ses différentes facettes. Sillonnant les stands des produits mis en place à cette occasion, elle s’est dite impressionnée par la diversité des produits agroalimentaires exposés. Pour sa part, l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le sommet sur les systèmes alimentaires de 2021, Angrès Kalibata, s’est félicitée de pouvoir découvrir la culture culinaire et les produits marocains qui se démarquent par leurs couleurs et leur diversité. Elle a également estimé, dans une déclaration à la MAP, que la culture culinaire peut aider dans le rapprochement entre les peuples, saluant par la même l’organisation de ce genre d’événements reflétant l’importance de systèmes alimentaires plus sains et durables. Il faut dire que cette campagne lancée par le Maroc intervient à un moment où les Nations Unies viennent de convoquer le Sommet sur les Systèmes alimentaires. Evénement ambitieux, le Sommet vise à développer de nouvelles mesures pour progresser dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. La cérémonie d’inauguration de cette exposition a vu la présence de plusieurs personnalités de divers horizons.