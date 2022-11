Khaoula Lachguar élue vice-présidente de l’Internationale socialiste

Participation fortement remarquée de la délégation usfpéiste, présidée par le Premier secrétaire Driss Lachguar, aux travaux du XXVIème Congrès de l’Internationale socialiste (I.S) qui a connu la consécration de l’USFP en la personne de Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique, suite à son élection en tant que vice-présidente de cette grande organisation internationale qui regroupe quelque 13 partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes de par le monde.



Au cœur des échanges avec les différents participants et en particulier avec Pedro Sanchez, dirigeant du PSOE et président de l’IS et du gouvernement espagnol, il y avait bien évidemment la Première Cause Nationale du Maroc, «La Nation en Premier» n’étant pas qu’un simple slogan pour le Parti des Forces Populaires, de même que la diplomatie parallèle n’est pas pour le Parti un vain mot non plus.



C’était d’ailleurs là l’occasion pour l’USFP et le PSOE de renouveler leurs rencontres pour discuter de leurs relations bilatérales et des perspectives du socialisme dans les deux pays, avant de signer un projet d’accord entre les deux partis engageant également tous les secteurs y afférents.



En marge de ce Congrès, Driss Lachguar s’est entretenu avec, entre autres personnalités, le ministre espagnol des Affaires étrangers, la vice-présidente de l’Angola, le président du Conseil national palestinien, une délégation du Mouvement palestinien Fath, le secrétaire général du Front des Forces socialistes d’Algérie, le leader du parti tunisien Attakatoul …



M.B.A