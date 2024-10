Kénitra: Focus sur les enjeux contemporains de la finance publique au Maroc

Les enjeux contemporains de la finance publique au Maroc ont été au centre d'une conférence tenue, mardi à Kénitra, sous le thème "La finance publique entre politique, économie et droit".



S'exprimant à cette occasion, le trésorier général du Maroc, Noureddine Bensouda, a souligné l'importance de l’équilibre entre les choix politiques, les contraintes économiques, et les cadres juridiques, notant l’interconnexion entre la politique, l'économie et le droit, ainsi que leur impact sur la gestion des finances publiques, rapporte la MAP.



Cette conférence vise à vulgariser les actions du ministère de l’Economie et des Finances, en mettant en exergue le rôle crucial de la Trésorerie générale du Royaume, a-t-il poursuivi, indiquant que le but est de mettre en lumière les dynamiques complexes qui façonnent la politique financière au Maroc.



Il est également question d’expliciter la thématique des finances publiques qui reflète l'ensemble des politiques publiques dans des domaines essentiels tels que l’éducation, la santé, la protection sociale, les infrastructures, la protection de l'environnement, entre autres, a fait savoir M. Bensouda.



Selon le trésorier général du Maroc, ces éléments se concrétisent par des chiffres qui permettent d’analyser le budget ainsi que les décisions gouvernementales pour répondre à la demande de la population, tout en assurant la soutenabilité du budget sur le long terme.



Le gouvernement accorde une importance capitale au volet social, en allouant des budgets significatifs à la protection sociale, a-t-il fait observer, notant que cela se traduit par la construction de Centres hospitaliers universitaires à travers le Royaume, l'aménagement de terrains de proximité, l'amélioration des transports et la promotion de la mobilité entre les régions.



Ces initiatives contribuent, selon M. Bensouda, à garantir un équilibre social essentiel et à renforcer le bien-être des citoyens.



Cette conférence a été l'occasion de mettre l'accent sur l'importance de la finance publique qui reflète les choix politiques et de s'arrêter sur les finances publiques et leurs connexions avec d'autres disciplines.