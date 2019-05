Kamal Daissaoui fait chevalier de l’ordre pour le progrès des sciences et de l’invention

Le président de l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), Kamal Daissaoui, a été nommé samedi dans la ville roumaine d’Iasi, chevalier de l’ordre pour le progrès des sciences et de l’invention. Dans une déclaration à la MAP, M. Daissaoui a indiqué que cette distinction lui a été remise lors du Salon européen de la créativité et de l’innovation (Euroinvent), qu’a abrité la ville d'Iasi du 16 au 18 mai, "en reconnaissance notamment de ses actions en faveur de la recherche scientifique et de l’innovation".

"C'est un grand honneur pour le Maroc et une fierté pour moi", s'est félicité M. Daissaoui qui est lauréat et docteur en informatique de l’Université de Nice-Sophia Antipolis en France.

M. Daissaoui a entamé sa carrière d’enseignant chercheur au sein de cette prestigieuse université en 1981, avant d’intégrer l’Ecole Hassania des ingénieurs à Casablanca en 1983.

Par ailleurs, l’EMSI a été également récompensée lors de l'édition 2019 d'Euroinvent par deux médailles d’or pour ses innovations "Smartrafic" et "Smarty factory 4.0".

Ces deux innovations sont des brevets relatifs à la catégorie des nouvelles technologies, l’un dans le domaine des villes intelligentes et l’autre au niveau des usines connectées.

L’EMSI a, en outre, décroché lors de l’édition 2019 huit distinctions, dont le "Prix de la meilleure contribution étrangère". Cet Award est remis par les organisateurs d’Euroinvent à une délégation étrangère qui participe à cet événement et dont la contribution constitue un progrès scientifique.

Euroinvent, le plus grand salon de l’innovation en Europe de l'Est, est organisé par le Forum des inventeurs roumains, l’Organisation Europe Direct Iasi, l'Université technique Gheorghe Asachi, l’Université Grigore T. Popa de médecine et d'agriculture, et l'Université Alexandru Ioan Cuza d'Iasi.