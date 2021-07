KSB nomme une femme à la tête de sa filiale marocaine

Le Groupe KSB leader mondial du marché des pompes et robinetterie, annonce la nomination de Nezha Bakhali en tant que directrice générale de KSB Maroc pour poursuivre le développement et la gestion de ses activités dans le Royaume.



Riche d’une expérience de près de 25 ans dans des grandes entreprises multinationales et nationales, Mme Bakhali avait rejoint KSB Maroc en 2019 en tant que chef de département Distribution, poste où elle s’est distinguée en élargissant le réseau de distribution de KSB sur le territoire marocain.



«Nous sommes ravis de nommer une femme à la tête de KSB Maroc», annonce Dr. Sven Baumgarten, président régional de KSB Moyen-Orient, Afrique & Russie, avant de poursuivre : «Avec sa solide, riche et longue expérience dans la vente, la distribution et le management, Nezha est bien placée pour tirer le meilleur parti du succès de notre entreprise marocaine et développer ses activités sur le marché local».



Tout au long de sa carrière, Nezha a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les domaines du management, des ventes et du commercial dans des organisations de renoms dont notamment 14 ans passés chez Schneider Electric.



«Je suis autant fière de faire partie du Groupe KSB, une entreprise qui promeut la parité genre, que ravie d’avoir gagné la confiance de son management pour chapeauter sa filiale au Maroc», déclare de son côté la nouvelle directrice générale de KSB Maroc.

Nezha Bakhali succède ainsi à Yassine Mellouk qui a occupé le poste de directeur général de KSB Maroc depuis 2012 et qui a été promu, au sein de la région, à la tête de KSB Middle East à Dubaï (EAU).