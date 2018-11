Alors qu’elle a vu le jour en 2010, cette Journée mondiale des jeux vidéo ne se limite pas uniquement à 24h. En réalité, on parle ici de trois journées étalées sur un week-end. Du coup, pour cette année, elle devrait durer du 23 au 25 novembre. Pourquoi faire, vous me direz ? Pourtant c’est clair. Liberté et amusement obligent, chacun a le droit de célébrer cette journée comme bon lui semble. Vous pouvez organiser des tournois endiablés et des soirées entre amis. Mais encore, participer à des évènements en ligne. Vous pouvez également partager votre passion avec la communauté mondiale des jeux vidéo en usant du hashtag #jmjv à travers des discussions, Ou tout simplement parler des jeux vidéo autour de vous.

En réalité, cette journée est le fait de l’initiative de l'Association française Loisirs numériques. Elle repose sur les fondements suivants : Le soutien du secteur du jeu vidéo, l'emploi, les ventes.

Et la découverte du domaine pour ceux qui ne le connaissent pas. C’est aussi, la promotion de l'image du jeu vidéo par la sensibilisation des parents ainsi que la reconnaissance de ce jeu en tant qu'industrie et culture à part entière.