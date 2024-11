Journée mondiale de la télévision: à la conquête de nouveaux horizons d'audience

Confrontée à des mutations numériques accélérées, la télévision lutte pour sa survie et pour garder son audience, notamment parmi les jeunes qui s'adonnent de plus en plus aux plateformes numériques pour s'informer et se divertir.



Malgré cette évolution technologique rapide et l’émergence de nouveaux moyens de communication, la télévision, qui célèbre chaque année (21 novembre) sa Journée mondiale onusienne, s’efforce de maintenir sa stature et de rajeunir son contenu pour s’adapter à ces changements. Elle continue de jouer un rôle essentiel dans la formation de l’opinion publique et demeure une fenêtre sur le monde à la portée des différentes couches de la société.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Ali Bougma, chef de projets à la Direction des programmes de la deuxième chaîne de télévision (2M), souligne que la télévision marocaine est un vecteur essentiel pour enrichir le débat public. Ce média de masse, explique-t-il, offre un espace d’interaction entre les divers segments de la communauté et joue un rôle clé pour sensibiliser aux questions nationales dans un esprit de diversité et d’ouverture, en plus de sa contribution à la promotion de la richesse culturelle marocaine.



Pour ce professionnel, malgré l'émergence des réseaux sociaux ayant changé la donne médiatique, la télévision reste une plateforme d'information fondamentale dans la couverture des événements nationaux majeurs, car elle bénéficie d’une grande crédibilité et d’une capacité notable à toucher un large spectre de la société.



Toutefois, note M. Bougma, la télévision est appelée à accompagner les tranformations technologiques en s'ouvrant sur les plateformes numériques et en utilisant davantage les réseaux sociaux pour interagir avec le public.



Pour sa part, Abdelilah El Jaouhary, réalisateur et critique cinématographique marocain, met l'accent, dans une déclaration similaire, sur le rôle de la télévision marocaine dans la valorisation de la diversité culturelle du Royaume à travers sa grille de programmes, notamment en diffusant des films et des séries qui s’inspirent de l’histoire, des traditions et des épopées des Marocains à travers l'histoire.



Le cinéaste marocain appelle à renforcer le rôle de la télévision dans la promotion de la diversité culturelle, patrimoniale et historique marocaine en produisant des programmes et des émissions qui ciblent plus spécifiquement les jeunes et reflètent leurs aspirations, proposant à ce titre des programmes et des débats télévisés avec cette frange de la société.

La célébration de la Journée mondiale de la télévision constitue une opportunité pour mettre en lumière le rôle du petit écran dans un monde marqué par une révolution numérique et une prolifération sans précédent des réseaux sociaux.



Décrétée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1996, la Journée mondiale de la télévision tend à mettre l'accent sur l’influence croissante de ce média dans la prise de décision et son rôle actif dans la sensibilisation aux questions majeures, notamment celles d'ordre économique, social et politique.



Par Karim Hammou (MAP)